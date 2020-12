Viele Jahre spielte Andreas Beck in der Bundesliga für den VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim. Jetzt steht er im belgischen Eupen unter Vertrag und erlebt dort schon seit Mitte März eine Ausgangssperre. SWR Sport hat mit dem früheren Nationalverteidiger über die momentane Situation in Belgien gesprochen.

Die belgische Kleinstadt Eupen, 20.000 Einwohner, nur wenige Kilometer von der Grenze zu Deutschland und von Aachen entfernt. Seit Sommer letzten Jahres ist Eupen die neue Wahlheimat des schwäbischen Fußballers Andreas Beck mit seiner Familie. Nach dem Abstieg des VfB Stuttgart und mit Ablauf des Vertrags, suchte der weltgewandte Verteidiger, wie zuvor schon in Istanbul, eine neue internationale Herausforderung - und fand sie in der belgischen Liga bei KAS Eupen.

Der erfahrene frühere Nationalspieler wurde schnell zur Führungsfigur im jungen Team des Erstligisten. Es lief gut für Andreas Beck - bis auch im Nachbarland Belgien die Corona-Krise zunächst den Fußball und dann auch das öffentliche Leben quasi zum Stillstand brachte. Seit dem 18. März heißt es in Belgien, und damit auch für Andreas Beck, seine Frau und die beiden Kinder: Ausgangssperre! "Uns geht es den Umständen entsprechend ziemlich gut", sagt Andreas Beck im Video-Interview mit SWR Sport, "die Sonne scheint seit Tagen, wir sind alle gesund. Jetzt versuchen wir die Zeit bestmöglich zu nutzen".

Gähnende Leere in Eupen

Trotz der familiären Idylle daheim, Andreas Beck beschäftigt sich, sobald er vor die Haustüre tritt, natürlich intensiv mit der skurrilen und ungewohnten Szenerie in der belgischen Stadt: "Es ist merkwürdig, es ist eine Zeit, die so von uns so noch niemand erlebt hat", erzählt der Fußballprofi nachdenklich, "wenn ich morgens joggen gehe, dann sind die Straßen leer. Einzig beim Einkaufsladen oder beim Bäcker trifft man andere Menschen, ansonsten gähnende Leere. Aber so soll es ja auch sein".

Der Tagesablauf ist in dieser besonderen Zeit natürlich auch bei Familie Beck ein anderer: "Der Fokus ändert sich. Ich wache sehr früh auf, dann gehören die ersten zwei, drei Stunden des Tages mir selbst mit meinem Training". Danach aber steht ganz die Familie im Mittelpunkt: "Die Kinder bespaßen, tanzen, aufräumen, kochen. Man nimmt diese Dinge anders wahr, man versucht sie daheim zu genießen".

Training im Morgengrauen

Täglich im Morgengrauen zieht Andreas Beck streng sein Fitnesstraining durch: Mobilitätsübungen, Grundlagenausdauer, Läufe kombiniert mit Kraftübungen, "das macht zwei bis drei Stunden intensive Arbeit mit dem Körper", beschreibt Andreas Beck sein individuelles Work-Out, "das muss auch so sein, denn man hat immer das Gefühl, man muss die Maschine am Laufen halten. Wenn wieder gespielt wird, wenn das grüne Licht kommt, will ich in möglichst guter Verfassung sein". Trotzdem fehlt auch Andreas Beck in Eupen das gewohnte Mannschaftstraining. Der Treff mit den anderen Jungs in der Kabine, die Späße, das Zusammensein: "Wenn man mitten in der Saison auf unbestimmte Zeit herausgerissen wird, dann vermisse ich das schon".

Belgien ist immer ein paar Tage früher dran

Mit der schwäbischen Heimat, mit Eltern und Geschwistern, befindet sich Andreas Beck täglich im Austausch: "Ich habe das Gefühl, wir in Belgien sind immer ein paar Tage früher dran mit den Maßnahmen". Ab und zu joggt er bis zur Deutsch-Belgischen-Grenze. Dort, so hat er beobachtet, wird inzwischen auch sehr intensiv kontrolliert: "Da ist es nicht mehr so einfach, beispielsweise nach Aachen über die Grenze zu fahren. Das dürfen nur Pendler. Ich selbst nicht". Grundsätzlich, meint Andreas Beck während seiner bisherigen Zeit in Eupen wahrgenommen zu haben, unterscheidet sich die Mentalität der Menschen im Osten Belgiens nicht groß von der in Deutschland.

Am Mittwoch nächster Woche wird beraten, wie es weiter geht in Belgien mit der Ausgangssperre: "Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sie wieder verlängert wird. Wichtig ist, wir müssen positiv bleiben, alles andere wird die Zeit zeigen".