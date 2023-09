Amateur-Fußballer greift Schiedsrichter an - Spielabbruch und Anzeige

per Mail teilen

In Speicher (Eifel) ist ein Amateur-Fußballspiel nach einem Angriff auf den Schiedsrichter abgebrochen worden.

Ein 35-jähriger Spieler soll den Unparteiischen am Sonntag nach einer Roten Karte am Kragen gepackt, mehrfach geschubst und weggestoßen haben, wie die Polizeidirektion Wittlich am Montag mitteilte.

Spieler soll Schiedsrichter einen Schlag gegen Hals geschlagen haben

Danach habe der Spieler der SG Bitburg Stahl/ Mötsch III dem Schiedsrichter einen Schlag gegen den Hals versetzt, wodurch er leicht verletzt worden sei. Spieler und Vereinsangehörige griffen schließlich ein. Gegen den 35-Jährigen läuft nun ein Verfahren wegen Körperverletzung. Es handelte sich um eine Partie in der Reserveklasse Eifel zwischen dem SV Speicher II und der SG Bitburg Stahl/Mötsch III.