Corona-"Alarmstufe II" in BW: Wer darf ins Stadion und wie viele?

Seit Mittwoch (24.11.) gilt die "Alarmstufe II" in Baden-Württemberg. Auch für geimpfte Fans bringt sie neue Regeln. Das gilt beim Stadion-Besuch.

Zuletzt durften VfB, SC und Co. ihre Stadion mit 2G voll auslasten. Das ändert sich seit Mittwoch (24.11.) mit der neuen "Alarmstufe II". Die neue Regeln begrenzen die maximale Personenanzahl im Stadion. Geimpfte brauchen einen Tests.

2G-Plus: Geimpfte und Genese brauchen jetzt einen Test

Um Veranstaltungen wie ein Bundesliga-Spiel zu besuchen, müssen die Fans nun die 2G-Plus-Regel erfüllen. Das bedeutet, dass sie zusätzlich zum Impf- bzw. Genesenen-Status einen tagesaktuellen negativen Antigen- oder PCR-Test vorweisen müssen. Antigen-Schnelltest werden an diversen Teststellen wieder kostenlos angeboten.

Veranstalter sind verpflichtet die entsprechenden Nachweise mit digitalen Anwendungen wie Apps zu kontrollieren und mit einem Ausweisdokumenten abzugleichen. Nur der gelbe Impfpass in Papierform reicht nicht mehr aus, es muss der QR-Code per App oder in Papierform vorgezeigt werden.

Davon ausgenommen sind Kinder bis einschließlich von fünf Jahre und nicht eingeschulte Kinder bis einschließlich sieben Jahre. Auch Minderjährige Schülerinnen und Schüler sind durch Vorlage eines Schülerausweises oder einer Zeugniskopie noch voraussichtslich bis Ende des Jahres von der 2G-Plus-Regel befreit. Volljährige Schülerinnen und Schüler können nicht mehr den Schülerausweis vorlegen, um Zutritt zu erhalten. Für sie gilt die 2G-Plus-Zutrittsregelung.

Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, benötigen eine ärtzliche Bescheiniung sowie einen tagesaktuellen Antigen- oder PCR-Test.

Weniger Fans, mehr Abstand

In der Alarmstufe II gilt bei Veranstaltungen eine Personenobergrenze. Deshalb dürfen die Vereine ihre Stadien nur noch halb füllen - jedoch nur mit maximal 25.000 Menschen. Außerdem muss im Stadion permanent eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Regeln gelten schon an diesem Spieltag

Der VfB Stuttgart kann beim Flutlichtspiel gegen Mainz 05 am Freitagabend also 25.000 Fans durchs Drehkreuz lassen. Den Vorverkauf für das Spiel hat der VfB deshalb vorzeitig beendet.

Beim KSC, der bei seinem Heimspiel gegen den HSV 20.000 Fans begrüßte, darf gegen Hannover 96 am Samstag 10.000 Fans in die Wildpark-Baustelle lassen.