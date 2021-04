Es hatte sich bereits angebahnt, seit Freitagabend ist es offiziell: Der Württembergische Fußballverband (wfv) hat die laufende Saison im Amateurfußball offiziell beendet.

In einer Sitzung des Beirats des Württembergischen Fußballverbands am Freitag wurde entschieden, dass die laufende Spielzeit in den Amateurligen in Württemberg nicht fortgesetzt wird. Das hat zur Folge, dass es bis zu der Verbandsliga-Ebene weder aufsteigende noch absteigende Mannschaften geben wird.

Damit nimmt der Verband das Vorhaben zurück, den Spielbetrieb ab dem 9. Mai wieder aufzunehmen. Wie die weiterhin ungeklärten Aufstiegsregelungen in der Oberliga Baden-Württemberg geregelt werden, wurde nicht besprochen.

Auch andere Verbände brechen Saison ab

Bereits in den letzten Wochen war aufgrund der Entwicklung der Corona-Situation, eine Fortsetzung der Saison immer unwahrscheinlicher geworden. Ebenfalls am Freitag hatte der badische Fußballverband den Abbruch der Spielzeiten in seinen Ligen bekannt gegeben. Ähnlich hatten bereits im März der Südwestdeutsche Fußballverband und der Fußballverband Rheinland für die Saison 2020/21 entschieden.