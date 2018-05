Zur Saison 2017/2018 wurde der Videoschiedsrichter testweise eingeführt, um krasse Fehlentscheidungen in der Bundesliga zu verhindern. Das Resultat: verzögerte Torjubel und viel Diskussions-Stoff. Die Champions League ohne den Videoassistenten ist eine Wohltat für den Fußball, meint SWR-Sportreporter Thomas Wehrle.

Wissen Sie, was das Schönste an der Championsleague ist? Es gibt keinen Videoschiedsrichter! Ein Pfiff ist ein Pfiff! Ein Foul ist ein Foul und ein Tor ist ein Tor! Spiel, Pfiff, Entscheidung - Basta! Keine Stimme aus irgendeinem Keller spricht dem Schiedsrichter aufs Ohr. Minuten später. Kein Oberschiedsrichter lässt Tore zurück nehmen, holt Mannschaften aus der Kabine zurück, um einen Elfmeter exekutieren zu lassen.

"Spiel, Pfiff, Entscheidung - Basta!" Thomas Wehrle, SWR-Sportreporter

Championsleague ist herzerfrischend altmodisch. So war Fußball früher. Die Mannschaft, die ein Tor schießt, flippt aus vor Freude, genauso ihre Fans auf den Rängen. Kein Warten, ob der Schiedsrichter ein Rechteck in die Luft malt. Das ist Fußball in der Championsleague. So war Fußball übrigens früher immer und überall. Ich möchte das Spiel so wieder haben. Mit allen Fehlentscheidungen der Schiedsrichter, mit allen erfolgreichen Schwalben und übersehenen Fouls.

Ohne Herz, ohne Fingerspitzengefühl, ohne Seele

Alles besser als Besserwisserei aus einem Keller oder Fernsehstudio. Weit weg von der Atmosphäre auf dem Platz, dem Erlebnis Fußball. Der Videoschiedsrichter entscheidet bürokratisch, nach den Buchstaben des Gesetzes, ohne Herz, ohne Fingerspitzengefühl, ohne Seele. So entsteht Scheingerechtigkeit und so vertreibt der Videoschiedsrichter die Atmosphäre aus den Stadien.

Was fehlt, ist die Torlinientechnik

Die Schiedsrichter sollten unterstützt werden, die Fehlentscheidungen minimiert. Stattdessen erleiden wir Fehlentscheidungen nur plötzlich mit Zeitverzögerung. Mich nervt das. Deshalb habe ich die Halbfinals der Championsleague genossen. Kein Schnickschnack, offenes Visier bei Bayern, Real, Liverpool, der Roma - und bei den Schiedsrichtern. Das einzige, was der Championsleague fehlt, ist die Torlinientechnik, dann wäre der aufgeregte Torrichter Geschichte. Hüpft hektisch neben und hinter dem Tor hin und her -und sieht meist auch nix. Das ist albern, aber lang nicht so nervig wie der Videoschiri.

Ein Tor muss ein Tor sein

Liebe Fußballfunktionäre, hört auf den Fußball zu verschlimmbessern. Ein Tor muss ein Tor sein, nachdem der Ball in vollem Umfang die Torlinie überschritten hat, nicht erst dann, wenn es auch der Videoschiri kapiert hat. Echt nicht!