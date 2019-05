Aus der Traum: Routinier Michael Stahl scheitert beim Elfmeterschießen im Finale um den Rheinlandpokal - die TuS Koblenz verpasst die Teilnahme an der ersten Runde im DFB-Pokal.

Es sind genau diese Momente, die den Fußball so spannend und so emotional machen. Da baut die TuS Koblenz im Finale um den Rheinlandpokal in der 89. Minute gegen den Verbandsligisten FSV Salmrohr die Führung auf 2:0 aus - um dann, in der Nachspielzeit noch zwei Treffer zum 2:2 zu kassieren. Nach torloser Verlängerung geht das Drama weiter - und ausgerechnet Michael Stahl scheitert mit seinem Elfmeter. Der Sieg geht an den FSV Salmrohr, die Moselaner dürfen sich über den Einzug in die erste DFB Pokalrunde freuen.

Elfmeterschießen Salmrohr - Koblenz Das Elfmeterschießen zwischen Salmroh und Roblenz.

Der Torschütze des Jahres scheitert vom Punkt

Dass ausgerechnet TuS-Kapitän Stahl seinen Elfmeter nicht verwandeln kann, gehört auch zu den Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Der 31-Jährige spielt - mit Unterbrechungen - bereits seit 2003 für die TuS Koblenz, kam auch viermal in der 2. Liga zum Einsatz.

FSV Salmrohr - TuS Koblenz

Bundesweit bekannt wurde der Mittelfeldspieler im Oktober 2010. In der zweiten DFB-Pokal-Hauptrunde gelang Stahl gegen Hertha BSC ein spektakulärer Treffer aus rund 61 Metern Entfernung, den die Zuschauer der ARD-Sportschau zunächst zum Tor des Monats, später dann sogar zum Tor des Jahres wählten.

Michael Stahl erzielt das "Tor des Jahres 2010" In der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals 2010 trifft Michael Stahl für die TuS Koblenz gegen Hertha BSC aus 61 Metern. Der Außenseiter siegt mit 2:1.

Große Trauer nach der Finalniederlage

Wahrscheinlich hätte Stahl sehr gerne auf diese Auszeichnungen verzichtet und dafür seinen Elfmeter gegen Salmrohr versenkt. Nach der Niederlage gegen den Sechstligisten jedenfalls war der geborene Diezer, der in der Jugend unter anderem auch beim FC Schalke 04 spielte, untröstlich und rang nach Worten: "Das sind so Tage, die du nicht erklären kannst", sagte Stahl im SWR Interview: "Ich weiß, dass ich wieder aufstehen werde, weiß aber nicht, wann das sein wird. Das ist der bitterste Moment in meinem Sportlerleben, das wird einige Zeit dauern."