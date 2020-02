Stanley Ratifo über den Traumberuf

Stanley Ratifo stürmt in der Nationalelf Mosambiks, lieber aber will er die Hitparade stürmen. In der Heimat seines Vaters ist Ratifo wegen seiner Tore ein Volksheld, trotzdem ist er nach Pforzheim in die Oberliga gewechselt, um Zeit für seine Musikkarriere zu haben. Wie der 25-jährige an die Spitze der Charts und zum Afrika Cup kommen will, was Leonardo Bittencourt damit zu tun hat und wie er mit Rassismus umgeht, erfahrt ihr beim Cruisen mit Ratifo und uns durch Downtown Pforzheim. Yo!