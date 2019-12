Sicherheit im Fußball ist aktuell Dauerthema. Die Frage lautet: Wer soll die Polizeieinsätze bezahlen? Darüber wird bei der Innenministerkonferenz in Lübeck diskutiert. Vorstandsboss Stefan Hofmann vom FSV Mainz 05 hat dazu eine klare Meinung.

Klar ist: Bundesligist Werder Bremen muss die Polizeikosten bei Hochrisikospielen vollumfänglich selbst tragen. Die 36 Vereine der ersten und zweiten Bundesliga lehnten bei der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) einen Antrag der Hanseaten auf eine Umlage auf alle Klubs ab.

"Jeder Standort hat seine Besonderheiten"

Diese Haltung vertritt auch der Vorstandschef von Mainz 05, Stefan Hofmann: "Wir haben lange darüber diskutiert. Grundlegend tragen wir diese Auflassung absolut mit. Jeder Standort hat seine Besonderheiten und wir glauben hier in Rheinland-Pfalz auf einem guten Weg zu sein. Das Problem bei Werder Bremen ist, dass sich diese Kostentragung auf eine Veranstaltung in der Vergangenheit bezieht."

Dauer 2:50 min Hofmann: "Jede Standort hat seine Besonderheiten" Stefan Hofmann, Präsident 1. FSV Mainz 05, zum Thema Kostenteilen von Polizeieinsätzen im Fußball.

Die DFL hatte im September die Gebührenbescheide des Landes Bremen für vier Werder-Partien in Höhe von 1,17 Millionen Euro mit großem Widerwillen beglichen. Dass diese Praxis rechtens ist, hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Ende März festgestellt. Die Hälfte der Gesamtsumme wurde Werder gleich in Rechnung gestellt. Wer die anderen 584.000 Euro bezahlen soll, war bisher noch ungeklärt.

Dauer 2:23 min Wer trägt die Polizeikosten bei Fußballspielen? Wer trägt die Polizeikosten bei Fußballspielen? Diese Frage steht seid langer Zeit im Raum. DFL oder Bund?

Rheinland-Pfalz will Profivereine an Polizeikosten beteiligen

Beim Rhein-Main-Derby der Mainzer gegen Eintracht Frankfurt waren 239 Polizeibeamte im Einsatz. Die Kosten beliefen sich auf rund 100.000 Euro. Bei einem Hochrisikospiel würde sich diese Summe verdoppeln.

Mehrkosten, die das Land Rheinland-Pfalz an die DFL weitergeben will. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) will bei der Innenministerkonferenz in Lübeck zusammen mit seinem Bremer Kollegen Ulrich Mäurer eine Mustergebührenordnung vorlegen. "Ein Muster bedeutet, man hätte einen Vorschlag wie es bundesweit nahezu einheitlich laufen könnte. Wir wissen, dass die Mehrzahl der Kollegen noch ablehnend dem gegenüberstehen. Das ist ein dickes Brett, dass gebohrt werden muss. Am Schluss steht, wenn wir keine generelle Regelung hinbekämen, dass die Länder dann Einzelregelungen durchführen müssten", so Lewentz gegenüber SWR Sport.

Die Innenminister aus Mainz und Bremen, die seit einiger Zeit eine Kostenbeteiligung der Profivereine fordern, favorisieren statt länderspezifischer Gebührenordnungen einen bundesweiten Fonds, in den der Profifußball freiwillig einzahlt und aus dem Mehrkosten für Hochrisikospiele getragen werden können.

Mainz 05 sieht sich gut aufgestellt

Solch eine Regelung würde in Rheinland-Pfalz Mainz 05 betreffen. Doch die Rheinhessen lehnen eine Kostenbeteiligung ab. 05-Präsident Hofmann, sieht den Verein in Zusammenarbeit mit den Sicherheitskräften gut aufgestellt und kritisiert die Vorgehensweise des Ministers. "Mit uns wurde bisher darüber noch nicht explizit geredet. Wir fühlen uns da überhaupt nicht mitgenommen. Wir haben am Standort Mainz ein sehr gutes Einvernehmen mit den Sicherheitsbehörden, haben Vergleichszahlen, und die Anzahl der Einsatzkräfte in der letzten Saison im Vergleich zur Vorletzten ist zurückgegangen. Das heißt, die Maßnahmen fruchten", erklärt der 56-jährige.

Strobl: "Stärker gegen Pyrotechnik vorgehen"

Trotz der Sicherheitsmaßnahmen konnte das Abbrennen von Pyrotechnik im Rhein-Main Derby nicht verhindert werden. Frankfurter Fans hatten zahlreiche Leuchtraketen auf den Mainzer Rasen geworfen. Die Bilder des Montagsspiels sind auch Thema auf der Innenministerkonferenz.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl will härter gegen solche Verstöße in Fußballstadien vorgehen. "Für mich ist das übergeordnete Ziel, dass der Besuch eines Fußballspiels ein sicheres Erlebnis für Jung und Alt, für die ganze Familie, ist und bleibt", sagt der CDU-Politiker. Strobl will vorschlagen, dass das Sprengstoffgesetz beim Kauf und Umgang mit Pyrotechnik verschärft wird und dass Störer im Sportbereich künftig auch der Führerschein entzogen werden kann.