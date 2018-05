Nur noch ein Spiel trennt Jürgen Klopp von seinem zweiten Champions-League-Finale. Mit einem Erfolg beim AS Rom könnte "The Normal One" beim FC Liverpool zur Legende werden.

Jürgen Klopp ist lässig – und laut. Lässig sein Auftreten, laut sein Lachen. Jürgen Klopp ist "The Normal One", der Normale. So zumindest bezeichnete er sich bei der Vorstellung als Trainer in Liverpool, angesprochen auf den exzentrischen Trainerkollegen Jose Mourinho. Der hatte sich selbst als "The Special One" bezeichnet.

Am Mittwoch hat Klopp im Rückspiel beim AS Rom die Möglichkeit, ins Champions-League-Finale einzuziehen. Das Hinspiel war eines dieser berauschenden Spiele, die sowohl den FC Liverpool an seiner Anfield Road als auch Jürgen Klopp zu etwas ganz Besonderem machen.

Die Liverpool-Fans lieben ihn

Normal ist für Klopp, sportlich alles zu geben, sich komplett dem Verein zu verschreiben, sich aber auch mit den eigenen Fans anzulegen. So beschimpfte er Teile der Fans nach dem 3:0-Sieg gegen Manchester City im Viertelfinale als "Idioten".

Was war passiert? Der Mannschaftsbus von Manchester City musste vor dem Spiel durch ein Spalier von Liverpool- Fans zum Stadion fahren. Fans warfen Bierdosen, zündeten Pyrotechnik. Ein Angriff auf den Bus und damit auch die Mannschaft. Für Jürgen Klopp ein Unding: "Du fährst durch die Fans, es ist eine ganz besondere Stimmung. Das saugst du auf. Dann komme ich an und das erste, was ich höre ist, dass der Bus von Manchester City angegriffen wurde. Das hat für mich die ganze Stimmung gekillt." Trotz der Kritik ist Klopp bei den Fans beliebt. Zum legendären Fußball-Klub passt er perfekt.

Klopp ist längst nicht mehr "The Normal One"

Seit 17 Jahren ist Klopp Chefcoach. Den ersten Trainer-Job hatte er bei Mainz 05. Aufstieg in die Bundesliga im dritten Anlauf. Abstieg. Danach Dortmund. Deutscher Meister, Pokalsieger, Champions-League-Finale – verloren gegen Bayern München. Seit 2015 an der Anfield Road. Beim FC Liverpool. Klopp ist längst nicht mehr "the normal one".

Dass er aber auch ein besonderer Typ ist, ist den meisten bekannt. Die englische Öffentlichkeit wusste zwar, dass da ein nicht alltäglicher Trainer auf sie zukommt. Doch wie besonders die Beziehung zwischen ihm und seinem Klub werden würde und wie meinungsstark er sich regelmäßig äußert, hat man auf der Insel wahrscheinlich so nicht erwartet.

Klopp auf dem Weg nach Kiew

Klare Positionen, starke Meinungen und zur Not selbst in euphorischen Situationen unangenehme Themen ansprechen. Die Beziehung zwischen Klopp und den LFC-Fans schmälert das nicht. Im Gegenteil. Der Bezug zum Traditionsverein und seinen Anhängern könnte kaum enger sein. Selbst an seinen Fähigkeiten im Liverpooler Dialekt "Scouse" hat er gearbeitet. Kurz nach seiner Vorstellung 2015 traf er einen jungen Fan, der ihm die Bedeutungen von Ausrücken wie "Mi Heads Choka", "Given it Bifters" oder "Boss Tha" beibrachte.

Große Tanzkünste mit den Kleinen

"Kloppos" Beziehung zu den etwas kleineren Fans ist eine besonders Gute. Von der Verbissenheit, die er manchmal an der Seitenlinie zeigt, ist dann nichts zu sehen. Sogar zu einer kleinen Tanz-Einlage lässt er sich manchmal hinreißen. Wie 2016 in den USA als er mit jungen LFC-Fans den Jubeltanz des mittlerweile an West Bromwich Albion ausgeliehne "Reds" -Spieler Daniel Sturridge nachstellte.

Der "King of the Kop"

Jürgen Klopp hat immer klar gemacht, dass er nur bei einem äußerst emotionalen Verein arbeiten könne, mit dem er sich identifiziert. In diese Reihe passt nach dem 1. FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund der FC Liverpool perfekt. Diese Identifikation lebt er leidenschaftlich. Als Mensch hat dieser besondere Typ viele Facetten. An der Seitlinien emotional, oft sogar knapp über der Grenze des Erlaubten.

Im Umgang mit Verein und Fans leidenschaftlich, aber nicht davor zurückschreckend gegebenenfalls auch die eigenen Leute deutlich zu kritisieren. Mit jungen Fans hingegen absolut umgänglich. Genau das braucht ein Verein wie es der FC Liverpool mit seiner unfassbar langen und glorreichen Geschichte und seinen leidenschaftlichen Fans. Das alles in Kombination mit launigen Pressekonferenzen und dem sportlichen Erfolg lässt Klopp zum "King of the Kop" werden. Zum König also der legendären Stehtribüne. Die Euphorie um den Verein kommt nicht von ungefähr.

Eine Kombination also die passt: Ein besonderer Verein mit einem normal- besonderen Trainer.