Nachdem Jogi Löw die deutsche Mannschaft ungeschlagen durch die WM-Qualifikation führte, folgte bei der WM 2018 in Russland ein Debakel. Die Weltmeister von 2014 verloren in der Gruppenphase gegen Mexiko und Südkorea. Erstmals in seiner Geschichte schied das DFB-Team bereits in der Vorrunde einer Weltmeisterschaft aus. Im Anschluss wurden Stimmen laut die Löws Rücktritt forderten.

Imago imago images / ActionPictures