Weilimdorf ist erstmals Deutscher Futsal-Meister. In einem spannenden Finale besiegten die Schwaben die HSV Panthers mit 5:4.

Der TSV Weilimdorf ist zum ersten Mal Deutscher Futsal-Meister geworden. In einem spannenden Spiel konnten sich die Weilimdorfer gegen HSV Panthers durchsetzen. Am Ende gewann der TSV knapp gegen den Rekordmeister aus Hamburg mit 5:4 (4:3). Herausragender Spieler war der 33-jährige Kroate Franjo Delic mit drei Treffern. Der ehemalige VfB-Stuttgart-Profi und Futsal-Nationalspieler Manuel Fischer fehlte dem TSV jedoch wegen einer Verletzung.

1.051 Zuschauer sind am Samstag in die Stuttgarter SCHARRena gekommen. Der TSV Weilimdorf konnte nach seinem Meistertitel in der Regionalliga Süd nun auch die deutsche Meisterschaft für sich entscheiden. Torwart Philipp Pless kann sein Glück kaum fassen.