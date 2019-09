TV-Rechte, Internationalisierung, Marketing - seit 2005 entscheidet Christian Seifert über die strategische Ausrichtung der Fußball-Bundesligen. Doch wer ist der Mann aus Rastatt eigentlich?

Mit Fußball hatte DFL-Boss Christian Seifert immer schon was am Hut. Als Junge aus Rastatt war er aber nicht etwa Fan des Karlsruher SC, sondern von Borussia Mönchengladbach. Seiferts fußballerischen 'Aha-Moment' gab es dann aber doch im Wildparkstadion. Mitte Mai 1981. "Dort habe ich tatsächlich mein erstes Spiel live gesehen von Borussia Mönchengladbach. Lothar Matthäus hat ein Tor geschossen aus 40 Metern Entfernung." Das Spiel endete mit einem 4:3-Auswärtssieg seines Lieblingsclubs.

Dauer 1:11 min Christian Seifert über seine Vereinsliebe Borussia Mönchengladbach Christian Seifert über seine Vereinsliebe Borussia Mönchengladbach

Gladbach-Fan: Kein Staatsgeheimnis

Generell hält Christian Seifert seine Vorliebe für Borussia Mönchengladbach nicht zurück. Das habe er in den ersten Jahren als Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga getan, weil sich das da für ihn so gehörte. "Auf der anderen Seite habe ich auch keinerlei Interesse daran so zu tun, als wäre ich nicht Anhänger eines Clubs. Im Gegenteil, diese Nähe erlaube ich mir dann schon. Man wechselt Freunde, vielleicht auch mal die Frau, aber niemals den Club."

Fußball in der Familie ein großes Thema

Angesteckt mit dem Fußball-Interesse wurde Seifert in der Familie. "Mein Großvater hat in Freiburg gespielt. Mein Onkel väterlicherseits war Profi in der zweiten Liga in Belgien. Insofern hatte ich da nicht viele Alternativen im Sport." Im Verein spielte Seifert selbst zunächst in Ottersdorf. Einem Dorf mit damals rund 2.000 Einwohnern. Er gehörte zur "goldenen Generation" des Vereins, die Bezirksmeister wurde und an der Südbadischen Meisterschaft teilnahm. Danach wechselte Seifert als Jugendlicher zu Rastatt 04. Er war zwar schnell mit 11,3 Sekunden auf 100 Metern. "Aber irgendwann hat mann dann schon erkannt, dass der liebe Gott einem da Grenzen gesetzt hat, dass es für die ganz große Karriere nicht reicht."

Dauer 1:54 min Christian Seifert über seine fußballverrückte Familie Christian Seifert über seine fußballverrückte Familie

Heimatverbunden auch in der Ferne

Jetzt lebt Christian Seifert seit Jahren mit seiner Frau und den Kindern in Frankfurt am Main. Den Bezug zu seiner Heimat hat er aber nicht verloren. Emotional sei die Verbundenheit sehr groß, weil weite Teile seiner Familie noch in und um Rastatt leben würden. Er besuche auch immer noch "sehr, sehr gerne" die Gegend. Wenn Christian Seifert als DFL-Boss nicht gerade die großen Fußball-Geschicke leitet.