In der EM-Qualifikation am Samstag zog sich Luca Waldschmidt vom SC Freiburg eine Mittelgesichtsfraktur mit begleitender Gehirnerschütterung zu. Beim Spiel gegen Weißrussland prallte der 23-Jährige kurz nach seiner Einwechslung in der 84. Minute unglücklich mit dem gegnerischen Torhüter Alexander Gutor zusammen. Wie lange Waldschmidt ausfällt ist noch unbekannt.

Imago imago images / MIS