18 Jahre, 266 Siege, zwei Meistertitel - Sigi Schmid war der erfolgreichste Coach der US-amerikanischen Fußball-Liga. Am ersten Weihnachtsfeiertag starb der 65-Jährige in Los Angeles.

Die nordamerikanische Fußball-Liga Major League Soccer (MLS) trauert um ihren Rekordtrainer Sigi Schmid. Der gebürtige Tübinger, der mit 266 Siegen der erfolgreichste Coach der Liga ist, starb am ersten Weihnachtsfeiertag im Alter von 65 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles. Dies teilte seine Familie am Mittwoch (Ortszeit) in einer Erklärung mit, die die MLS auf ihrer Homepage veröffentlichte.

Schmid war rund zwei Jahrzehnte in der MLS tätig und führte Los Angeles Galaxy 2002 zum Titel. 2008 wurde er mit Columbus Crew erneut Meister, nach sieben Jahren bei den Seattle Sounders kehrte Schmid Tübinger 2017 zu LA Galaxy zurück, ehe er beim Team um Stürmer-Star Zlatan Ibrahimovic in diesem September zurücktrat. Schmid war im Dezember ins Krankenhaus eingeliefert und dort auf der Intensivstation behandelt worden.

Jürgen Klinsmann trauert um einen Freund

Ligachef Don Garber zeigte sich in einer Stellungnahme bestürzt vom Tode Schmids, der im Alter von vier Jahren nach Kalifornien gekommen war. "Sigi wird als eine der führenden Figuren in die Geschichte unserer Liga eingehen", erklärte Garber. "Sigis Leidenschaft für Fußball war unübertroffen, er wurde von jedem in der MLS geliebt und verehrt."

Auch Jürgen Klinsmann, Fußball-Weltmeister von 1990 und wie Schmid waschechter Schwabe und Wahl-Amerikaner, trauert. Schmid war ein guter Freund Klinsmanns. Auf seinem Twitter-Account schrieb der Ex-Fußball-Profi über Schmid: "Ein unglaublicher Familienmensch, ein fantastischer Coach, ein Pionier des Fußballs in den Vereinigten Staaten. Wir alle werden dich sehr vermissen, Sigi". Von 2011 bis 2016 war Klinsmann Trainer der US-amerikanischen Fußball-Nationalmannschaft.