Neuigkeiten, Neuzugänge, Verletzte und vieles mehr. Am Ball bleiben mit dem Fußball-Ticker für die Klubs aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

+++ Mainz reist ohne Torhüter René Adler ins Trainingslager +++

06.11., 11:38 Uhr: Der FSV Mainz 05 ist mit 29 Spielern, aber ohne den früheren Nationaltorwart René Adler ins Trainingslager nach Estepona aufgebrochen. Der Tabellenzwölfte der Fußball-Bundesliga bereitet sich bis zum 13. Januar in Spanien auf die Rückrunde vor. Adler setzt nach seiner schweren Knieverletzung sein Aufbauprogramm in Mainz fort. Als vierter Torwart reist dafür Finn Dahmen mit. Aufgrund anstehender Abiturprüfungen fehlt auch Mittelfeldspieler Leandro Barreiro. Am Dienstag (16.00 Uhr) bestreitet die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz in Marbella ein Testspiel gegen Standard Lüttich. Am Samstag geht es in Estepona in gleich zwei Begegnungen über die volle Distanz gegen den SC Freiburg. Gegen den Verbandsligisten TuS Marienborn gewannen die Mainzer am Samstag mit 4:0 nach Toren durch Levin Öztunali, Alexandru Maxim, Jean-Paul Boetius und Ridle Baku.

+++ Mainz gewinnt Test gegen Marienborn +++

05.01., 17:06 Uhr: Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 ist mit einem lockeren Testspiel-Sieg ins neue Jahr gestartet. Gegen den Mainzer Verbandsligisten TuS Marienborn gewann der Liga-Zwölfte am Samstag mit 4:0 (2:0). Die Tore vor rund 2000 Zuschauern im Stadion am Bruchweg erzielten Levin Öztunali (21.), Alexandru Maxim (42.), Jean-Paul Boetius (58.) und Ridle Baku (64.). Am Sonntag bezieht die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz ihr einwöchiges Trainingslager im spanischen Estepona, am 19. Januar startet Mainz beim VfB Stuttgart in die Rückrunde.

+++ Schoppenhauer wechselt zum VfR Aalen +++

05.01., 11.48 Uhr: Abwehrspieler Clemens Schoppenhauer verlässt den FC St. Pauli und wechselt mit sofortiger Wirkung zum Drittligisten VfR Aalen. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger hat eineinhalb Jahre am Millerntor gespielt. Er kam dabei auf zwei Einsätze bei den Profis und 14 Partien für die in der Regionalliga Nord spielende U23. "Die Zeit beim FC St. Pauli war eine unheimlich lehrreiche Zeit, auch wenn sie auf den ersten Blick nicht vom größten persönlichen Erfolg geprägt war", sagte Schoppenhauer, dessen Vertrag beim FC St. Pauli noch bis zum Sommer gültig war. "Bei seinen Einsätzen in der U23 war Clemens Führungsspieler und hat seinen einwandfreien Charakter gezeigt. Auch vor diesem Hintergrund haben wir einem sofortigen Wechsel zugestimmt", sagte St. Paulis Sportchef Uwe Stöver.

+++ Hoffenheim verleiht Abwehrspieler Akpoguma nach Hannover +++

30.12., 11.55 Uhr: Kevin Akpoguma wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis vom Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim zum Ligarivalen Hannover 96. Dies teilten beide Vereine am Sonntag mit. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger ist bei der TSG noch bis zum Sommer 2021 vertraglich gebunden und soll in der Rückrunde die Abwehr des Tabellenvorletzten stabilisieren. "Kevin bringt viel Schnelligkeit mit, er ist zweikampfstark und hat ein gutes Kopfballspiel. Damit passt er perfekt in unser Anforderungsprofil", sagte Hannovers Manager Horst Heldt. In Hoffenheim kam Akpoguma in der Hinrunde nur zu acht Bundesligaeinsätzen, von denen er lediglich vier über die vollen 90 Minuten absolvierte. "Gemeinsam mit Kevin haben wir entschieden, dass er sich am besten weiterentwickeln kann, wenn er möglichst viele Spiele auf hohem Niveau absolviert", sagte TSG-Profichef Alexander Rosen. "Sowohl Kevin als auch wir sehen diese Chance bei 96 als gegeben an, so dass wir der Leihe zugestimmt haben."

+++ Choupo-Moting erneut Opfer von Einbrechern +++

26.12., 15:20 Uhr: Der ehemalige Mainzer Eric Maxim Choupo-Moting ist zum zweiten Mal innerhalb eines Monats Opfer eines Einbruchs geworden. Aus der Wohnung des 29 Jahre alten Stürmers wurden Juwelen und Handtaschen im Wert von mehr als 500.000 Euro gestohlen. Bereits Ende November waren Diebe während des Champions-League-Spiels zwischen dem französischen Fußball-Meister Paris St. Germain und dem FC Liverpool (2:1) in Choupo-Motings Appartement im Westen von Paris eingedrungen und hatten Wertgegenstände in Höhe von 600.000 Euro entwendet.

+++ Großaspach verpflichtet Stürmer Martinovic +++

26.12., 12:30 Uhr: Drittligist SG Sonnenhof Großaspach hat Stürmer Dominik Martinovic verpflichtet. Der 21-Jährige wechselt vom Ligarivalen SV Wehen Wiesbaden nach Aspach, wo er einen Vertrag bis 2020 plus Option für eine weitere Saison unterschrieb.

+++ 1. FC Kaiserslautern beruft Vorstandschef Rainer Keßler ab +++

22.12., 13:30 Uhr: Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat seinen Vorstandschef Rainer Keßler aus dem Amt abberufen. Dies teilten die Pfälzer am Samstag mit. Keßler hatte schon am vergangenen Sonntag mit einem Schreiben sein Rücktrittsgesuch eingereicht, war davon aber bei der Mitgliederversammlung wieder zurückgewichen. In der Folge habe es in dieser Woche zahlreiche Gespräche zwischen dem Aufsichtsrat und Keßler gegeben, hieß es. Diese ergaben, dass "es keinen Konsens und keine gemeinsame Basis" für eine weitere Zusammenarbeit gebe. Wer auf Keßler folgt, teilte der Verein am Samstag nicht mit.

+++ Hoffenheim verleiht Pires nach Sao Paulo +++

22.12., 12:07 Uhr: Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim verleiht Stürmer Felipe Pires für ein Jahr an den brasilianischen Meister Palmeiras São Paulo. Den Vollzug des bereits angekündigten Transfers verkündeten die Kraichgauer am Samstagmorgen. Der 23-Jährige hatte sich zuvor bereits zum Medizincheck in Brasilien aufgehalten. Pires wurde von der TSG in den vergangenen Jahren bereits an den FSV Frankfurt und an Austria Wien verliehen und kam in Hoffenheim auch in dieser Halbserie nicht zum Zug. Die Hoffenheimer teilten neben der Leihe auch mit, dass sie den Vertrag mit dem Angreifer bis 2021 verlängert haben.

+++ Hoffenheim verlängert Vertrag mit Schulz +++

21.12., 15:36 Uhr: Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat den Vertrag mit Nationalspieler Nico Schulz um ein weiteres Jahr bis 2021 verlängert. Eine entsprechende Option sei bereits im Juli 2017 vereinbart und nun gezogen worden, teilte der Club am Freitag mit. «Die Entwicklung, die Nico bei uns vor allem in den vergangenen zwölf Monaten genommen hat, ist geradezu sensationell», lobte Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen. Der 25 Jahre alte Schulz ist beim Team von Trainer Julian Nagelsmann eine feste Größe auf der linken Defensivseite und debütierte nach starken Leistungen im September dieses Jahres auch im DFB-Team.

+++ Fremde Drohne bei Hoffenheim-Training +++

19.12., 18.34 Uhr: Weil beim Abschlusstraining für das Spiel gegen Werder Bremen eine fremde Drohne über den Trainingsplatz geflogen ist, hat Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim die Polizei eingeschaltet. Sie habe bereits die Ermittlungen aufgenommen, erklärte Clubsprecher Holger Kliem auf der Homepage der Hoffenheimer. Der mutmaßliche Drohnenpilot sei von Vereinsmitarbeitern ausfindig gemacht worden, hieß es weiter. Trainer Julian Nagelsmann hatte im September 2016 berichtet, dass er selbst zur Beobachtung der Übungseinheiten zunächst testweise eine Drohne einsetzen lasse, die über dem Trainingsgelände in Zuzenhausen schwebt. Am Mittwoch handelte es sich allerdings um ein bislang nicht bekanntes Flugobjekt.

+++ SV Sandhausen trennt sich von Marketing-Chef Heydecker +++

19.12., 16:24 Uhr: Fußball-Zweitligist SV Sandhausen trennt sich von Dag Heydecker. «Die gegenseitigen Erwartungen konnten leider nicht erfüllt werden», erklärt Präsident Jürgen Machmeier am Mittwoch in einer Presseerklärung des Clubs. Heydecker war als Geschäftsführer Marketing und Vertrieb in Sandhausen beschäftigt. Bis auf weiteres werde der Bereich intern aufgeteilt. Der Bereich Fanwesen werde vorerst vom Vorstand übernommen. Heydecker war erst im April nach Sandhausen gekommen und arbeitete zuvor beim FSV Mainz 05.

+++ Aogo auch gegen Schalke fraglich +++

19.12., 13:24 Uhr: Dennis Aogos bleibt auch vor dem letzten Hinrundenspiel des VfB Stuttgart fraglich. Der Mittelfeldspieler absolvierte am Mittwoch ebenso wie Berkay Özcan aber immerhin Teile des Trainings mit der Mannschaft, wie der VfB bestätigte. Aogo hatte sich beim 0:3 in Mönchengladbach vor zehn Tagen eine Muskelverhärtung in der Wade zugezogen. Özcan fällt seit Anfang November wegen eines Risses der vorderen Syndesmose im Sprunggelenk aus. Am Samstag (15.30 Uhr) geht es für den VfB Stuttgart gegen den FC Schalke 04 um einen versöhnlichen Abschluss der ersten Halbserie und um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Nach dem 0:2 gegen den VfL Wolfsburg am Dienstagabend sind die Schwaben von Trainer Markus Weinzierl wieder auf den Abstiegsrelegationsrang zurückgefallen.

+++ Trainer Jens Scheuer verlässt den SC Freiburg +++

19.12., 12:02 Uhr: Die Fußballerinnen des FC Bayern werden ab Sommer von Jens Scheuer trainiert. Der Bundesligist verpflichtete den 40-Jährigen vom SC Freiburg, wie der Verein am Mittwoch bekanntgab. Scheuer wird Nachfolger von Thomas Wörle, der die Münchner nach neun Jahren, bislang zwei Meistertiteln 2015 und 2016 und dem Sieg im DFB-Pokal 2012 verlässt. Die Laufzeit des Vertrages von Scheuer verriet der Champions-League-Viertelfinalist zunächst nicht.

+++ 3. Liga hat so viele Zuschauer wie noch nie +++

18.12., 18:57 Uhr: Die 3. Fußball-Liga hat in der Hinrunde so viele Zuschauer wie noch nie in die Stadien gelockt. Knapp 1,6 Millionen Menschen sahen die 190 Spiele, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mitteilte. Im Schnitt waren rund 8200 Zuschauer pro Spiel im Stadion - 1100 mehr als in der bisherigen Rekordsaison 2015/2016.

Großen Anteil am Zuschauer-Ansturm haben laut DFB die Absteiger aus der 2. Bundesliga. Die Traditionsvereine 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig konnten die meisten Fans mobilisieren. In Kaiserslautern sahen im Schnitt 23 400 Zuschauer die Spiele im Stadion, in Braunschweig waren es 17 100 Zuschauer. Der Aufsteiger TSV 1860 München verzeichnete 15 000 Besuchern pro Partie. Die dritthöchste deutsche Spielklasse wurde 2008 gegründet. In der aktuellen Saison ist der Karlsruher SC Herbstmeister geworden. Er konnte am 19. Spieltag dank mehr erzielter Tore am punktgleichen VfL Osnabrück vorbeiziehen.

+++ Hoffenheim plant ohne Pfannenstiel-Nachfolger +++

17.12., 20:01 Uhr: 1899 Hoffenheim plant aktuell nicht mit einem Nachfolger für den als Sportvorstand zu Fortuna Düsseldorf gewechselten Lutz Pfannenstiel. "Momentan ist es nicht geplant, dass die Stelle in dieser Form wiederbesetzt wird", sagte TSG-Geschäftsführer Peter Görlich im Interview der "Heilbronner Stimme". Pfannenstiel war bis zu seinem Wechsel zur Fortuna als "Leiter Internationale Beziehungen" für die Hoffenheimer tätig gewesen. Der frühere Torhüter wurde am Montag in Düsseldorf vorgestellt. Trotz des Vorrunden-Aus in der Champions League haben die Hoffenheimer den Anspruch, dauerhaft um die Europapokal-Plätze der Fußball-Bundesliga mitzuspielen. "Wir sehen uns schon in den Top Sechs, ohne dass wir das Jahr für Jahr garantieren können", sagte Görlich.

+++ Aalen verpflichtet Stürmer Mohamed Amelhaf +++

13.12., 10:17 Uhr: Drittligist VfR Aalen hat den Nachwuchsstürmer Mohamed Amelhaf verpflichtet. Der 20-jährige Franzose wechselt zum 1. Januar vom belgischen Amateurverein KFC Poperinge zum VfR, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Der Vertrag von Amelhaf laufe bis zum 30. Juni 2020.

+++ Mainz 05 trainiert ohne Brosinski und Bungert +++

12.12., 13:45 Uhr: Der FSV Mainz 05 bereitet sich mit ausgedünntem Personal auf das Spiel am Sonntag bei RB Leipzig vor. Am Mittwoch fehlte Verteidiger Niko Bungert beim Mannschaftstraining wegen eines grippalen Infekts, wie der Verein mitteilte. Auch auf Daniel Brosinski musste Trainer Sandro Schwarz verzichten. Er absolvierte nach einer Zahnarztbehandlung nur eine Laufeinheit. Eine «reine Vorsichtsmaßnahme», hieß es dazu. Florian Müller und Phillipp Mwene trainierten individuell.

+++ Anti-Doping-Verstoß: Geldstrafe für Kaiserslautern +++

11.12., 17:48 Uhr: Wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln hat das DFB-Sportgericht die Drittligisten 1. FC Kaiserslautern und Würzburger Kickers mit Geldstrafen belegt. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mitteilte, ging es jeweils um ein verspätetes Erscheinen von Spielern zur Doping-Kontrolle nach Pflichtspielen. Kaiserslauterns Mads Winther Albaek sei nach der Partie gegen den Karlsruher SC am 25. August der Aufforderung, zum Doping-Tests zu erscheinen, nicht unmittelbar gefolgt. Vielmehr war er ohne Aufsicht zunächst in die Umkleidekabine gegangen und erst rund fünf Minuten später im Doping-Kontrollraum erschienen. Club und Spieler müssen für diesen Regelverstoß je 4000 Euro zahlen, der Anti-Doping-Beauftragte des Clubs wurde mit 2500 Euro bestraft.

+++ Dritte Pleite in Folge für Großaspach +++

10.12., 20:57 Uhr: Drittligist FSV Zwickau hat sich zum Abschluss des 18. Spieltags etwas von den Abstiegsplätzen abgesetzt. Die Sachsen gewannen gegen die SG Sonnenhof Großaspach mit 3:0 (1:0) und rückten mit 22 Punkten vor auf den elften Rang. Julius Reinhardt (26.), Nico Antonitsch (66.) und Ronny König (80.) erzielten die Treffer für den FSV. Großaspach musste die dritte Niederlage in Folge hinnehmen und ist als Tabellen-15. mit 19 Zählern punktgleich mit der Fortuna aus Köln, die sich auf dem ersten Abstiegsplatz befindet.

+++ DFB ermittelt gegen Heldt und Hannover 96 +++

10.12., 17:20 Uhr: Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes wird gleich in zwei Fällen gegen Bundesligist Hannover 96 ermitteln. Ins Visier geraten sind die Fans für das Abbrennen von Pyrotechnik und Manager Horst Heldt für harsche Aussagen in einem Fernsehinterview nach dem 1:1 beim FSV Mainz 05, wie die Niedersachsen bestätigten. Über den Videoreferee hatte Heldt angemerkt, dieser "soll die Klappe halten". Nach einem umstrittenen Elfmeter für Mainz sagte er zudem, «der ganze Scheiß» sei "wirklich nicht mehr akzeptabel". Der Manager ist aus diesem Grund schriftlich um eine Stellungnahme gebeten worden.

+++ Lutz Pfannenstiel verlässt 1899 Hoffenheim +++

10.12., 10:57 Uhr: Lutz Pfannenstiel, der bei 1899 Hoffenheim seit 2011 die Abteilung International Relations leitete, verlässt den Kraichgau und wird nun neuer Sportvorstand beim abstiegsgefährdeten Bundesligisten Fortuna Düsseldorf. Der 45-Jährige erhält beim deutschen Meister von 1933 einen Dreijahresvertrag.

+++ Aalen mit Remis gegen Cottbus +++

09.12., 16:09 Uhr: Der VfR Aalen und Energie Cottbus haben sich in der 3. Liga 3:3 (1:1) getrennt. Marcel Bär (13.), Matthias Morys (49.) und Torben Rehfeldt (67.) trafen für die Gastgeber, Streli Mamba (24./65.) und Dimitar Rangelow (90.+3) glichen für die Lausitzer jeweils aus. Cottbus rangiert damit einen Punkt vor dem ersten Abstiegsrang. Aalen belegt vier Punkte zurück Abstiegsplatz 19.

Dauer 01:03 min Sendezeit 19:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Aalen verspielt den Sieg in letzter Sekunde Dreimal hatte hatte der VfR Aalen gegen Energie Cottbus geführt. Dreimal musste das Team den Ausgleich hinnehmen - zuletzt in der Nachspielzeit. Video herunterladen (2 MB | MP4 )

+++ Jena verpflichtet Lukas Kwasniok als Cheftrainer +++

09.12., 13:59 Uhr: Lukas Kwasniok ist neuer Trainer des Drittligisten FC Carl Zeiss Jena. Der Thüringer Traditionsverein gab am Sonntag die Verpflichtung des früheren Karlsruher Nachwuchstrainers bekannt, nachdem man sich am Samstag von Mark Zimmermann getrennt hatte. Der 37 Jahre alte Kwasniok erhält einen Vertrag bis 2021, der für die 2. Bundesliga und die 3. Liga Gültigkeit besitzt. Jena war nach der 1:2-Heimniederlage am Freitag gegen den SV Meppen auf den 18. Tabellenplatz zurückgefallen. "Lukas Kwasniok folgt als Trainer dem FCC-Urgestein Mark Zimmermann, der viel für den Klub geleistet und Spuren hinterlassen hat. Das ist eine herausfordernde Situation. Dementsprechend ist auch unser Anforderungsprofil für den neuen Trainer - und das erfüllt Lukas Kwasniok nach Einschätzung aller Gremien und Verantwortlichen zu 100 Prozent", sagte Jenas Geschäftsführer Chris Förster. "Die Situation ist in der Tat herausfordernd, aber sie ist eben auch sehr reizvoll. Der FC Carl Zeiss Jena ist ein guter Name im deutschen Fußball, hat eine leidenschaftliche Fanszene, eine große Geschichte und eine herausfordernde Gegenwart. Dieser möchte ich mich mit viel Freude, Leidenschaft und Fleiß stellen", sagte der im polnischen Gliwice geborene Kwasniok auf der Website des Vereins.

+++ KSC beschäftigt sich mit möglicher Ausgliederung +++

06.12., 16:09 Uhr: Der Drittligist Karlsruher SC beschäftigt sich verstärkt mit einer möglichen Ausgliederung seiner Fußball-Abteilung. Bis Mitte 2019 soll geklärt werden, ob und in welcher Form ein solcher Schritt Sinn macht. In einem Ausgliederungsausschuss soll das Thema am 19. Dezember ergebnisoffen diskutiert werden. Eine Entscheidung soll dann auf einer möglichst breiten Basis getroffen werden.

Die Stimmenmehrheit soll in jedem Fall beim Verein bleiben. "Wir werden an der sogenannten 50+1 Regel festhalten. Sogar dann, wenn der DFB oder die DFL diese Regel irgendwann einmal kippen sollte. Das Einflussrecht des Vereins und seiner Mitglieder bleibt gewahrt", sagte Präsident Ingo Wellenreuther den "Badischen Neuesten Nachrichten" in der Ausgabe vom Donnerstag.

+++ Sallai fehlt bis zum Jahresende +++

06.12., 14:40 Uhr: Der SC Freiburg muss voraussichtlich bis zum Jahresende auf Mittelfeldspieler Roland Sallai verzichten. "Es sieht nicht so aus, als ob es bei ihm in diesem Jahr noch einmal besser wird", sagte Trainer Christian Streich vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen RB Leipzig. Der Ungar Sallai fällt seit Mitte November mit einer Adduktorenverletzung aus.

+++ Hoffenheim verzichtet auf Winter-Trainingslager +++

06.12., 13:40 Uhr: Trainer Julian Nagelsmann verzichtet mit der TSG Hoffenheim in der Winterpause der laufenden Spielzeit auf ein Trainingslager. "Stand jetzt fahren wir nicht, allerdings gibt es kurzfristige Möglichkeiten, wenn das Wetter nicht passen sollte", sagte der 31-Jährige: "Ich will den Jungs möglichst lange im Winter freigeben." Hoffenheim wird deshalb am 6. Januar auf dem klubeigenen Trainingsgelände in Zuzenhausen wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen. "Aufgrund der kurzen Pause geht es eher darum, sich zu erholen anstatt zwei, drei Tage mehr zu trainieren", sagte Nagelsmann: "Die Jungs haben 13 Tage frei und bekommen ein individuelles Trainingsprogramm."

+++ Karlsruher SC verpflichtet vereinslosen Sararer +++

05.12., 15:47 Uhr: Der Karlsruher SC hat für den Aufstiegskampf in der 3. Liga noch einen weiteren Spieler verpflichtet. Der zuletzt vereinslose Sercan Sararer unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende. "Mit Sercan Sararer bekommen wir einen erst- und zweitligaerfahrenen Spieler", sagte KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer über den Flügelspieler, der mit der SpVgg Greuther Fürth in die Bundesliga aufgestiegen war und ajuch beim VfB Stuttgart spielte. "Mit seinen Qualitäten ist er ein Unterschiedsspieler und kann für uns in der entscheidenden Phase der Saison noch wichtig werden."

+++ Nach WM: VfB erhält 430.000 Euro von der FIFA +++

04.12., 15:57 Uhr: Der VfB Stuttgart erhält für die Abstellung seiner Nationalspieler für die WM in Russland im Nachgang fast eine halbe Million Euro vom Fußball-Weltverband FIFA. Umgerechnet rund 431.000 Euro bekommt der schwäbische Bundesligist dafür, dass er den späteren Weltmeister Benjamin Pavard und Ex-Nationalspieler Mario Gomez für das Turnier im vergangenen Sommer abgestellt hatte. Das geht aus einer Auflistung der FIFA hervor. Der VfB ist damit einer von 25 deutschen Clubs, die Geld von der FIFA erhalten. Auch der Zweitligist SV Sandhausen bekommt Geld. Dem SVS werden umgerechnet rund 105.000 Euro überwiesen, weil sein Flügelspieler Rurik Gislason für Island an dem Turnier teilgenommen hatte.

+++ Hoffenheim verlängert Vertrag mit Verteidiger Posch +++

04.12., 15:39 Uhr: Champions-League-Teilnehmer 1899 Hoffenheim hat den Vertrag mit Verteidiger Stefan Posch verlängert. Der 21 Jahre alte Österreicher unterschrieb für zwei weitere Jahre bis 2022, wie die Kraichgauer am Dienstag mitteilten. «Stefan ist ein schneller und zweikampfstarker Verteidiger, der auch mit dem Ball am Fuß ruhig, abgeklärt und seriös agiert», sagte Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen über den Innenverteidiger, der in dieser Saison auch schon in der Champions League zum Einsatz kam. Posch gibt als mittelfristiges Ziel aus, für die österreichische A-Nationalmannschaft aufzulaufen. Dort war er zuletzt schon auf Abruf nominiert worden.

+++ Hopp-Vertrauter Hofmann bleibt TSG-Klubchef +++

03.12., 20:30 Uhr: Mehrheitseigner Dietmar Hopp vom 1899 Hoffenheim kann weiter auf seinen Vertrauten Peter Hofmann an der Spitze des Vereins bauen. Der Klubchef, der bereits seit über 22 Jahren die Geschicke der TSG offiziell bestimmt, wurde bei der Mitgliederversammlung am Montag in Wiesloch in seinem Amt bestätigt. Der 59 Jahre alte Elektriker-Meister Hofmann wurde einstimmig gewählt.

+++ Aalen mit Unentschieden im Kellerduell +++

01.12.2018, 15:54 Uhr: Der VfR Aalen hat im Auswärtsspiel beim Tabellenletzten Eintracht Braunschweig 2:2-Unentschieden gespielt. Die Treffer für Aalen erzielte Doppeltorschütze Marcel Bär (18., 88.). Aalen steht durch die Punkteteilung auf dem 18. Tabellenplatz, drei Punkte hinter Fortuna Köln auf dem rettenden Platz 16.

Dauer 05:53 min Sendezeit 17:30 Uhr Sender SWR Fernsehen Eintracht Braunschweig - VfR Aalen 2:2 Ein spannendes Spiel in Braunschweig. Aalen startet stark, doch Braunschweig kämpft stark. Kurz vor Schluss noch eine riesen Chance für Aalen, die sie nicht verwandeln können. Somit trennen sich die beiden Partien mit einem Remis.

+++ Heidenheim verlängert mit Defensiv-Fußballer Theuerkauf +++

30.11., 15:52 Uhr: Defensivspieler Norman Theuerkauf will auch in den kommenden eineinhalb Jahren eine Führungsrolle beim 1. FC Heidenheim einnehmen. Der 31 Jahre alte Vizekapitän hat seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2020 verlängert, wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte und demnach bereits am Vorabend auf der Mitgliederversammlung verkündet hatte.

Stammspieler Theuerkauf, der 2015 von Eintracht Braunschweig gekommen war, hat bislang 98 Pflichtspiele für Heidenheim absolviert und war in dieser Saison in jeder Partie dabei. Eine Woche nach dem 1:5 gegen den SC Paderborn ist die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt am Sonntag (13.30 Uhr) im Baden-Württemberg-Duell beim SV Sandhausen zu Gast.

+++ Jens Keller wird Trainer in Ingolstadt +++

30.11., 13:34 Uhr: Der frühere VfB-Stuttgart-Coach Jens Keller ist neuer Trainer von Zweitligaschlusslicht FC Ingolstadt. Wie die Oberbayern am Freitag mitteilten, unterschrieb der 48-Jährige einen Vertrag bis zum Saisonende. Zunächst hatte der TV-Sender Sky über die Personalie berichtet. Zuletzt hatte Keller mehr als ein Jahr bis zum Dezember 2017 Union Berlin betreut. Der gebürtige Stuttgarter ist bereits der dritte Trainer des FC Ingolstadt in dieser Saison und übernimmt die Mannschaft ab Sonntag.

+++ Ex-Mainzer Choupo-Moting in Paris ausgeraubt +++

29.11., 16:58 Uhr: Der ehemalige Mainz-05-Profi Eric Maxim Choupo-Moting ist während des Champions-League-Spiels zwischen Paris St. Germain und dem FC Liverpool (2:1) Opfer von Einbrechern geworden. Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf eine Polizeiquelle. Zunächst hatte der Radiosender France Info den Vorfall an die Öffentlichkeit gebracht. Laut AFP seien aus Choupo-Motings Appartement im Westen von Paris Wertgegenstände in Höhe von 600.000 Euro entwendet worden.

+++ Beetz ist neuer Waldhof-Präsident +++

28.11., 22:17 Uhr: Bernd Beetz ist neuer Präsident des SV Waldhof Mannheim. 180 Vereinsmitglieder stimmten am Mittwochabend bei der Jahreshauptversammlung für den Investor, bei 60 Gegenstimmen und 26 Enthaltungen. Damit führt der Chef der ausgegliederten Spielbetriebs-GmbH jetzt auch den Verein.