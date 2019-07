Fußball-Drittligist Waldhof Mannheim spielt am ersten Spieltag der 3. Liga in Chemnitz. Auch Großaspach muss auswärts ran und trifft auf Duisburg. Der 1. FC Kaiserslautern eröffnet die Saison gegen Unterhaching.

Am Wochenende vom 19. - 22. Juli startet die 3. Liga in die Saison 2019/20. Mit dabei ist auch der SV Waldhof Mannheim. Nach drei vergeblichen Anläufen in der Aufstiegsrelegation ist der Waldhof wieder in die 3. Liga aufgestiegen und damit zurück im Profifußball. Mannheim muss im ersten Spiel auswärts ran und trifft auf den Chemnitzer FC, dann auf den SV Meppen und den 1. FC Magdeburg.

Waldhof-Trainer Bernhard Trares fiebert schon auf den Saisonauftakt in Chemnitz hin: "Ich freue mich, dass es zu Beginn direkt gegen einen Aufsteiger geht, der auch seine Liga ziemlich dominiert hat. Die Jungs haben sich immer darauf gefreut in den Osten zu fahren und das dürfen wir jetzt direkt am ersten Spieltag", sagte er gegenüber SWR Sport.

Für SVW-Kapitän Kevin Conrad, der 2017 von Chemnitz nach Mannheim wechselte, ist der Saisonauftakt etwas ganz Besonderes: "Ich freue mich natürlich für den Club, dass es endlich wieder in einer Profiliga um Punkte geht. Für mich persönlich ist es ein absolutes Highlight, gleich gegen meinen Ex-Club zu spielen. Das wird zu Beginn der Saison eine ordentliche Prüfung."

Kaiserslautern spielt zunächst gegen Unterhaching

Der 1. FC Kaiserslautern eröffnet die Saison mit einem Heimspiel gegen Unterhaching. Am zweiten Spieltag kommt es zum Duell gegen die SG Sonnenhof Großaspach.

Am 7. Spieltag kommt es auf dem Betzenberg zum Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SV Waldhof Mannheim (zwischen 30. August und 2. September). Das Derby zwischen Pfalz und Kurpfalz wird das erste seit Plichtspiel der beiden verfeindeten Vereine seit 2001 sein. Waldhofs Innenverteidiger Michael Schultz kam 2016 aus Kaiserslautern nach Mannheim und kann die Stimmung des Derbys schon erahnen: "Die Vorfreude auf die Partie in Kaiserslautern ist riesig, da wir hier vor einer für viele einmaligen Kulisse spielen werden.“, sagte er SWR-Sport.

Die ersten Spieltage der Südwestclubs in der Übersicht

1. Spieltag

1. FC Kaiserslautern - SpVgg Unterhaching

MSV Duisburg - SG Sonnenhof Großaspach

Chemnitzer FC - Waldhof Mannheim

2. Spieltag

SG Sonnenhof Großaspach - 1. FC Kaiserslautern

SV Waldhof Mannheim - SV Meppen

3. Spieltag

FC Würzburger Kickers - SG Sonnenhof Großaspach

1. FC Kaiserslautern - FC Ingolstadt 04

1. FC Magdeburg - SV Waldhof Mannheim

