Wie geht es für einen ehemaligen Profifussballer weiter, wenn er seine Karriere beendet hat? Einige werden Trainer, andere Spielerberater, wieder andere wechseln in die unteren Ligen oder kehren dem Fußball den Rücken. Silvio Meißner wählte einen anderen Weg und hilft damit Menschen in Not.

Meißner spielte schon als kleiner Junge gerne Fussball. Bereits mit fünf Jahren begann der gebürtige Sachsen-Anhalter, für den DDR-Klub Post Halle zu spielen. Als Fussballer profitierte er im Osten von einigen Annehmlichkeiten, dennoch protestierte er gegen das Regime. Als die Mauer gefallen war, blieb er den ehemaligen DDR-Vereinen erhalten. Nach verschiedenen Stationen bei anderen Teams wechselte er 1993 zum Chemnitzer FC und absolvierte 89 Spiele für den damaligen Zweitliga-Klub. Seine großen sportlichen Erfolge feierte Meißner allerdings mit westdeutschen Vereinen. Mit dem Wechsel zu Arminia Bielefeld 1996 gelang ihm der persönliche Aufstieg in die Bundesliga. Dauer 2:42 min 30 Jahre Mauerfall: Das neue Leben des Silvio Meißner 30 Jahre Mauerfall Silvio Meissner Deutscher Meister Mit seinem nächsten Verein gelang es ihm, Fussballgeschichte zu schreiben und sich gleichzeitig einen Traum zu erfüllen. Mit dem VfB Stuttgart wurde er in der Saison 2006/2007 Deutscher Meister. In der gleichen Saison lieh Stuttgart ihn an den damaligen Zweiligisten 1. FC Kaiserslautern für die Rückrunde aus und Meißner schoss sich in die Herzen der Fans. Nach Ablauf der Leihfrist kehrte er wieder zum VfB zurück und beendete dort seine aktive Karriere. Alltagsbegleiter für Menschen in Not Als Ex-Profifussballer hätte Meißner viele Jobs im Bereich des Vereinssports annehmen können. Doch er entschied sich, notleidenden Menschen zu helfen. Mittlerweile beschäftigt er 23 Angestellte, die Personen mit einer niedrigen Pflegestufe im Alltag helfen. Er weiß aus eigener Erfahrung, wie es sein kann, nichts zu haben. Deswegen möchte er nun etwas zurückgeben. Serie: 30 Jahre Mauerfall Lutz Eigendorf: Unfall oder Mord? Heike Drechsler: Sprung in die Freiheit Ronny Weller: Stärkster Mann der DDR Kornelia Ender: Vorzeige-Schwimmerin wagt Fluchtversuch Silvio Meißner: Vom Fussball- zum Alltagshelden (Freitag, 08.11.)