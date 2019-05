Was für ein Krimi: Der FSV Salmrohr drehte gegen die TuS Koblenz ein schon verloren geglaubtes Spiel und setzte sich letztlich in einem dramatischen Elfmeterschießen mit 4:3 (0:1,2:2,2:2) durch.

Der FSV Salmrohr hat zum neunten Mal den Rheinland-Pokal gewonnen und sich damit für die lukrative 1. Runde im DFB-Pokal qualifiziert. Der Sechstligist setzte sich vor 2.717 Zuschauern in Bad Neuenahr gegen den Oberligavertreter TuS Koblenz mit 4:3 im Elfmeterschießen durch. Nach 120 Minuten hatte es 2:2 (2:2, 0:1) gestanden.

Dauer 01:59 min Salmrohr - Koblenz 2:2 Die vier Tore vor der Verlängerung von Salmrohr gegen Koblenz beim Finaltag der Amateure.

Unfassbares Comeback vom FSV Salmrohr

Amodou Abdullei in der 13. Minute und Marc Richter (89.) hatten Koblenz in der regulären Spielzeit mit 2:0 in Führung gebracht, doch Peter Schädler (90.+4) und Michael Dingels (90.+5) schafften in der Nachspielzeit noch den Ausgleich für den Außenseiter. Nach einer torlosen Verlängerung hatte Salmrohr im Duell vom Punkt dann die besseren Nerven.