Rassistische Äußerungen durch Schalke-Boss Clemens Tönnies, Hitler-Imitationen von Dortmunds Ex-Profi Patrick Owomoyela. Mittlerweile haben sich viele Ex-Profis - auch aus dem Südwesten - über die Vorfälle geäußert. Wir fassen die Ereignisse zusammen.

Pablo Thiam, ehemaliger Fußball-Bundesligaprofi des VfB Stuttgart, sieht eine "gefährliche Entwicklung" durch zunehmenden Rassismus in Deutschland. Die Gründe hierfür lägen unter anderem im Einzug der AfD ins Parlament, sagte der 45-Jährige im Interview mit der Welt: "Manche Bürger denken sich inzwischen doch: 'Wenn die Politiker so etwas sagen dürfen, dann dürfen wir das auch'", sagte Thiam.

"Ich war als schwarzer Fußballer ein absoluter Exot"

Thiam, der guineische Wurzeln hat und als Integrationsbeauftragter und Nachwuchs-Chef beim Bundesligisten VfL Wolfsburg arbeitet, sieht die Entwicklung als Rückschritt. "In den 80er- und 90er-Jahren war ich als schwarzer Fußballer ein absoluter Exot. Dann kamen Leute wie Anthony Yeboah, Souleymane Sane und andere, und irgendwann war es einfach normal. Dann kam die erste große Flüchtlingsbewegung 2015 - und plötzlich änderte sich die Stimmung", sagte Thiam.

Pablo Thiam: "Seid gute Menschen, geht aufeinander zu!"

Zu seiner aktiven Karriere habe Thiam, der in der Bundesliga für den 1. FC Köln, den VfB Stuttgart, Wolfsburg und Bayern München spielte, besonders in Ostdeutschland negative Erfahrungen in Bezug auf seine Hautfarbe gemacht. "Ich habe dort des Öfteren schon rassistische Anfeindungen erlebt und unschöne Begegnungen gehabt", berichtete Thiam. Als aktiver Spieler habe er auch mal ein Angebot aus Berlin abgelehnt, "weil ich nicht im Osten Fußball spielen wollte". Das schlimmste Erlebnis in Sachen Rassismus habe er aber woanders gehabt. "Das war vor anderthalb Jahren, allerdings im Raum Oldenburg, am Rande eines Pflichtspiels unserer U23-Mannschaft. Da beschimpfte mich ein Fan aufs Übelste", sagte Thiam. Den genauen Wortlaut habe er nicht vergessen: "'Geh doch nach Hause, du Neger'", erinnerte sich Thiam.

Dauer 1:44 min Rassismus erschüttert Fußball - was passiert ist Rassismus erschüttert Fußball - was passiert ist

Ex-VfB-Profi "geschockt" von Äußerungen im Fußball

Währenddessen hat der Druck auf Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies nach dessen Aussagen über Afrikaner weiter zugenommen. Auch der Integrationsbeauftragte des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Ex-Nationalspieler Cacau, zeigte sich in einer Erklärung am Montag "geschockt". Der ehemalige Profi des VfB Stuttgart bezeichnete Tönnies' Aussagen als "verächtliche Worte". Am Dienstag sollte der Club-Boss nach seinem verbalen Fehltritt vor dem Ehrenrat des Fußball-Bundesligisten Rede und Antwort stehen.

Konsequenzen für Tönnies?

Mögliche Sanktionen reichen von einer "Verwarnung", einem "Verweis" bis zur "Enthebung aus Vereinsämtern auf Zeit und Dauer". Tönnies hatte in der Vorwoche beim Tag des Handwerks in Paderborn als Festredner Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert. Stattdessen solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren", sagte Tönnies.

Etliche Vertreter aus Sport und Politik hatten Tönnies deutlich kritisiert. In Gerald Asamoah hatte selbst ein Angestellter des Vereins öffentlich harsche Kritik geäußert. Er sei "sehr überrascht, geschockt und auch verletzt", schrieb der gebürtige Ghanaer und Manager des Schalker U23-Teams auf Twitter und forderte sogar Konsequenzen: "Er beleidigt mich und alle anderen Betroffenen. Das können wir nicht dulden."

Owomoyela parodiert Hitler

Auch bei Bundesliga-Konkurrenz Borussia Dortmund haben sich zwei Akteure in den vergangenen Tagen komplett daneben benommen. Den Gegner als "Itaker" verunglimpft, auf Kosten der Spieler billige Witze gerissen und am Ende sogar Adolf Hitler parodiert: Nach einem geschmacklosen Auftritt von Stadionsprecher Norbert Dickel und Ex-Nationalspieler Patrick Owomoyela hat Borussia Dortmund "ihr Fehlverhalten sanktioniert".

Dauer 0:16 min Owomoyela imitiert Hitler Owomoyela imitiert Hitler

Dickel und Owomoyela erhielten eine Denkpause. Sie werden in den nächsten Wochen keine Spiele mehr im BVB-Netradio kommentieren. Dickel und Owomoyela gaben sich nach den peinlichen Vorkommnissen bei der Übertragung des Testspiels gegen Udinese Calcio am 27. Juli (4:1) im österreichischen Altach reumütig und entschuldigten sich für ihr Fehlverhalten.