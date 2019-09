Tim Wiese war schon beim 1. FC Kaiserslautern ein bunter Vogel. In der legendären "Gerry-Ehrmann-Flugschule" ausgebildet ging er zu Werder Bremen und holte 2009 den DFB-Pokal. Bei der TSG Hoffenheim wurde er 2013 in die "Trainingsgruppe 2" verbannt und beendete anschließend seine Laufbahn. Nach seiner Fußballer-Karriere widmete er sich vermehrt dem Kraftraining. 2016 gab "The Machine" in München sein Debüt als Wrestler.

