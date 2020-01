per Mail teilen

Der Höhenflug des SC Freiburg, die Performance von Mainz 05 unter dem neuen Trainer Achim Beierlorzer, der Aufstiegskampf des VfB Stuttgart in der 2. Liga, der jüngste Höhenflug des 1. FC Kaiserslautern in der 3. Liga und vieles mehr: Der Fußball im Südwesten bietet jede Menge Diskussionsstoff und ist gesprächswertig. SWR Sport startet deshalb in dieser Woche - vor dem Bundesliga-Rückrundenstart - neue Podcasts.

"Steil! Der Fußball-Podcast"

"Steil! Der Fußball-Podcast" richtet sich an alle Fußball-Interessierten im Südwesten, die diesen Sport lieben und mehr darüber wissen wollen. Dabei geht es nicht nur um Resultate, Spielsysteme oder Mannschaftsaufstellungen. Vielmehr sollen die Protagonisten des Bundesliga-Geschäfts persönlich vorgestellt werden. Wie denken sie, was ist ihre Handschrift? In rund 30 Minuten werden Persönlichkeiten des Sports zu Wort kommen.

Jens Wolters und Philipp Sohmer sprechen in der ersten Folge dieses Video-Podcasts, die am Donnerstag erscheinen wird, exklusiv mit Freiburgs Trainer Christian Streich. Auch Akteure wie Stuttgarts Stürmer Mario Gomez, Hoffenheims Macher Alexander Rosen oder auch die Gesichter der Klubs in Heidenheim und Sandhausen, Mark Schnatterer und Dennis Diekmeier, sollen in der Rückrunde zu Wort kommen. "Steil! Der Fußball-Podcast" - zu finden auf SWR.de/Sport - bietet unterhaltsame Bundesliga-Kost, die über die 90 Minuten auf dem Rasen hinausgeht.

"NUR DER FSV - der SWR Sport-Podcast"

Um den FSV Mainz 05 geht es bei "NUR DER FSV - der SWR Sport-Podcast". Mit dabei ist Chris Babatz, 2004 erster Bundesligatorschütze des Klubs. Heute leitet er die Fußballschule der 05er und ist immer noch ganz nah dran am FSV. Mit ihm werden die SWR Bundesligareporter, die regelmäßig über Mainz 05 berichten, diskutieren: Florian Winkler und Jan Ebling aus der SWR Sportredaktion und Achim Scheu, Moderator von SWR-1-Stadion. Außerdem werden Fans, Vereins-Verantwortliche, Ex-Spieler und bestimmt auch mal der Trainer zu Wort kommen.

"NUR DER FSV - der SWR Sport-Podcast" Mainz 05 ist in Südspanien zur Vorbereitung auf die Rückrunde. Und auch bei uns in der Sportredaktion laufen die Vorbereitungen. Vom kommenden Mittwoch an, gibts bei SWR Sport Mainz 05 auf die Ohren....

"NUR DER FSV - der SWR Sport-Podcast" gibt es immer mittwochs - hier ist die erste Folge! Auf unserer Webseite swr.de/sport und allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes.

"NUR DER FCK – der SWR Sport-Podcast"

Immer wieder Mittwochs heißt es auch bei unserem FCK-Podcast. Rechtzeitig vor dem Start ins neue Fußballjahr in der 3. Liga feiert Mittwoch in einer Woche "NUR DER FCK - der SWR Sport-Podcast“ seine Premiere. Für den 1. FC Kaiserslautern geht es am Montag, den 27. Januar, weiter mit dem Heimspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach.

SWR-Sportredakteur Stefan Kersthold begleitet die Roten Teufel seit über 30 Jahren, durfte von Meisterschaften, Pokalsiegen, Champions-League-Auftritten berichten, erlebte aber auch bittere Niederlagen und Abstiege. Er ist genauso dabei wie Sebastian Zobel aus dem SWR-Studio in Kaiserslautern. Daneben wird in der ersten Folge auch Andreas Arens zu Wort kommen. Der Redakteur vom "Trierischen Volksfreund" betreut unter anderem das regionale Fußballportal "FuPa.net", hat aber als Westkurven-Dauerkartenbesitzer auch eine ganz besondere Bindung zum FCK.

Außerdem werden wir natürlich auch auf das Fachwissen unserer SWR-FCK-Experten Jürgen Schmidt und Bernd Schmitt zurückgreifen und bemühen uns, den ein oder anderen FCK-Verantwortlichen mit ins Boot zu holen.