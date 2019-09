Rudi Gutendorf war Trainer-Legende und Weltenbummler. Wie SWR Sport aus Gutendorfs Umfeld erfahren hat, ist der gebürtige Koblenzer in der Nacht auf Samstag im Alter von 93 Jahren gestorben.

Rudi Gutendorf hielt es nicht lange an einem Ort. 55 Trainer-Stationen in 32 Ländern sprechen da eine deutliche Sprache. Seine Spieler-Karriere begann er beim TuS Neuendorf. Für den Koblenzer Fußball-Klub schoss er 46 Tore in 86 Spielen und spielte 1948 sogar im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. Nach der aktiven Karriere heuerte er von 1955 bis 1960 als Trainer beim FC Luzern an.

Dauer 0:37 min Rudi Gutendorf im Alter von 93 Jahren gestorben Rudi Gutendorf war Trainer-Legende und Weltenbummler. Wie SWR Sport aus Gutendorfs Umfeld erfahren hat, ist der gebürtige Koblenzer in der Nacht auf Samstag im Alter von 93 Jahren gestorben.

Die fünf Jahre in der Schweiz waren die längste Station seiner beispiellosen Trainer-Karriere. Er wurde mit dem Meiderichen SV in der ersten Bundesliga-Saison 1963/-64 Vizemeister. Mit gerade einmal 36 Gegentoren stellte das Gutendorf-Team die beste Abwehr der Liga. Gutendorf bekam daraufhin den Spitznamen "Riegel-Rudi" verpasst. Ein Jahr später führte er den VfB Stuttgart zum Klassenerhalt. Anschließend tingelte "Rudi Rastlos" durch die Weltgeschichte. Zuletzt war Gutendorf 2003 Trainer der U23-Nationalmannschaft von Samoa. Am 30. August 2016 feierte er seinen 90. Geburtstag in seiner Heimatstadt Koblenz.

Dauer 2:02 min 90. Geburtstag von Rudi Gutendorf Beitrag in der Landesschau RP anlässlich des 90. Geburtstags von Trainer-Legende Rudi Gutendorf.

Aufgrund seiner Verdienste bekam er 1997 das Bundesverdienstkreuz am Bande, 2006 den Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz und 2011 das Bundesverdienstkreuz verliehen. "Rudi Gutendorf hat als Weltenbummler und Botschafter des Fußballsports in einem über 50 Jahre währenden Einsatz einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung geleistet", begründete der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck die Ehrungen. In der Nacht auf Samstag ist der gebürtige Koblenzer im Alter von 93 Jahren gestorben.