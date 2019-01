Thomas Tuchel: 17 Spiele, keine Niederlage, 13 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten: Tuchels bisherige Bilanz in der französischen Ligue 1 liest sich herausragend. Aber die Meisterschaft ist für das PSG-Starensemble um Neymar und Co ohnehin eingeplant. Tuchel, ehemals Trainer in Mainz und Dortmund, wird daran gemessen, wie er mit Paris in der Champions League abschneidet. Das Achtelfinale hat er trotz schwerer Vorrundengruppe erreicht. Jetzt wartet Manchester United.

