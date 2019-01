Jan Kirchhoff galt einst beim FSV Mainz 05 als Riesentalent. Nun hat der 28-Jährige einen Vertrag beim 1. FC Magdeburg unterschrieben - nachdem er zuletzt arbeitslos war. Sein Werdegang zeigt, wie unvorhersehbar eine Karriere im Profifußball verlaufen kann.

Nun also der 1. FC Magdeburg. Auf Jan Kirchhoff wartet dort der knallharte Abstiegskampf in der 2. Bundesliga, doch immerhin hat der Ex-Mainzer eine neue Aufgabe - vorerst bis Saisonende, so lange läuft der Kontrakt. Doch wichtiger: Er wird endlich wieder gebraucht. Das war zuletzt nicht mehr so, denn seit dem Sommer war der Defensivspieler trotz seines für einen Fußballer verhältnismäßig jungen Alters von 28 Jahren arbeitslos.

Start unter erschwerten Bedingungen

Eine Konstellation, die vor fünfeinhalb Jahren noch unvorstellbar erschien. Im Sommer 2013 verließ Kirchhoff den FSV Mainz 05 nach sechs Jahren in Richtung FC Bayern München. Der Defensivspieler galt damals im deutschen Fußball als großes Talent. Bei den Rheinhessen gehörte er ebenso zu den Leistungsträgern wie in der U-21-Nationalmannschaft, die Zukunft schien ihm offen zu stehen.

Viele Topklubs buhlten um seine Dienste, den Zuschlag erhielt schließlich der deutsche Rekordmeister, bei dem im gleichen Sommer Pep Guardiola als neuer Trainer anheuerte. Was Kirchhoff bei der Verkündigung seines Wechsels im Januar 2013 allerdings noch nicht wusste: der FCB schaffte im Jahr 2013 das Triple aus deutscher Meisterschaft, DFB-Pokalssieg und Champions-League-Triumph. Ein historischer Erfolg, der es Kirchhoff nicht leichter machte, beim bayrischen Starensemble Fuß zu fassen.

Dass Kirchhoff ablösefrei an die Isar wechselte, weil sein Vertrag in Mainz ausgelaufen war, dürfte sein Standing auch nicht unbedingt verbessert haben. Neben den "Triple-Helden" lag der Fokus im Sommer 2013 auf Neuzugängen wie Mario Götze oder Thiago, Kirchhoff spielte von Anfang an eine Nebenrolle. In seinem ersten halben Jahr beim FCB kam er nur zu elf Einsätzen als Einwechselspieler.

Kaum auf Schalke, schon verletzt

Eine unbefriedigende Situation - sowohl für Kirchhoff, als auch für den Klub. Beide Parteien hatten sich mehr versprochen. So entschloss man sich gemeinsam, dass ein Wechsel auf Leihbasis das richtige für den jungen Profi sei. Kirchhoff schloss sich für anderthalb Jahre dem FC Schalke 04 an und sollte 2015 als gereifter Profi an die Säbener Straße zurückkehren. Soweit die Theorie. Doch Kirchhoff verletzte sich bereits am zweiten Trainingstag bei den Königsblauen schwer und fiel fast vier Monate aus. Erst am vorletzten Spieltag feierte er sein Debüt für S04.

Auch in seiner zweiten Saison auf Schalke fiel der Ex-Mainzer immer wieder verletzt aus, nach Ende der Saison 2014/2015 musste er sogar an der Achillessehne operiert werden. Es folgte ein weiteres verlorenes halbes Jahr bei den Bayern mit einem einminütigen Einsatz im DFB-Pokal sowie einem Einsatz in der zweiten Mannschaft.

Neuanfang in Sunderland missglückt

Im Winter trennten sich dann die Wege, denn es war klar, dass es für Kirchhoff in München nicht mehr reicht. Er wechselte zum FC Sunderland in die Premier League. Nachdem er in seiner ersten Saison noch 15 Punktspiele bestritten hatte, durfte er in der folgenden Spielzeit nur noch sieben Mal ran. Sunderland stieg als als Tabellenletzter ab, Kirchhoff war in der Folge zum ersten Mal arbeitslos.

Im Februar 2018 fand sich ein Klub für den vielgereisten Profi. Kirchhoff unterschrieb einen Vertrag bei den Bolton Wanderers, doch in der zweiten englischen Liga kam er nur vier mal zum Einsatz. Im Sommer war er wieder arbeitslos.

Nun also die vielleicht letzte Ausfahrt Magdeburg. Kichhoff bleibt zu wünschen, dass er verletzungsfrei bleibt und mit einer kompletten Vorbereitung in den Beinen wieder zu alter Stärke findet. Sonst dürfte die Karriere auf höherem Niveau für das einst so hoffnungsvolle Talent beendet sein. Dann würde sein Werdegang als Beispiel dafür stehen, dass es die richtigen Entscheidungen in Kombination mit Verletzungsfreiheit braucht, um als großes Talent allen Erwartungen gerecht zu werden. Was Kirchhoff versagt blieb.