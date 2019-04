Die Stuttgarter Kickers stehen in der Oberliga Baden-Württemberg auf Aufstiegskurs. Die direkte Rückkehr in die Regionalliga wäre für den Traditionsklub ein wichtiger Schritt, um an vergangene Zeiten anzuknüpfen.

Eine Aufstiegsfeier wird es noch nicht, aber es könnte das Aufwärmprogramm für eine solche werden. Nach der Partie gegen den Abstiegskandidaten TSG Backnang am Donnerstag wird es im Gazi-Stadion ein Fest für die Fans der Stuttgarter Kickers geben. Dort wird der erste Tabellenplatz in der Oberliga und die gute Ausgangslage im Aufstiegskampf gefeiert. Neben DJ, Grillstand und Getränken werden die Anhänger auch die Chance haben, etwas Zeit mit den Spielern zu verbringen. Im Anschluss werden alle gemeinsam das Europa-League-Rückspiel von Eintracht Frankfurt gegen Benfica Lissabon schauen. Gegen Backnang rechnen bei den Kickers viele mit einem Sieg, denn das Team hat acht Spieltage vor Saisonende fünf Punkte Vorsprung auf die Nicht-Aufstiegsplätze der Oberliga Baden-Württemberg. Bis zum endgültigen Aufstieg kann zwar noch einiges passieren, doch der bisherige Saisonverlauf gibt schon allen Grund zum Feiern. Stimmung gedreht Gerade einmal acht Monate ist es her, dass die Stuttgarter im Landespokal gegen Backnang ausgeschieden waren. Für den Verein, nach dem erstmaligen Abstieg in die Oberliga, ein weiterer Tiefpunkt. Die Fans skandierten "Wir sind Kickers und ihr nicht!" und viele fragten sich, wann es mit dem einstigen Bundesligisten (88/89 und 91/92) endlich wieder aufwärts gehen würde. Heute ist die Stimmung in Degerloch schon wieder positiv. 2.600 Zuschauer kommen in dieser Saison im Durchschnitt zu den Heimspielen auf der Waldau. Für einen Oberligisten ein überragender Wert. Zwar hat der Schnitt seit den Drittligazeiten deutlich abgenommen, die Kickers gehören aber immer noch zu den beliebtesten Amateurvereinen der Region. „Wir tun viel, um für die Leute nahbar und bodenständig zu bleiben. Wir machen auch abgesehen von den Heimspielen viel für unsere Anhänger, wie z.B. Fanfeste. Mit unserem Zuschauerschnitt würden wir sogar in der Regionalliga zu den führenden Vereinen gehören.“ Marc-Nicolaj Pfeifer, Geschäftsführer Stuttgarter Kickers Von Fernsehgeldern können die Stuttgarter Kickers in der Oberliga nur träumen und so fehlt durch den Zuschauerrückgang eine wichtige Einnahmequelle. Zudem ist das 1905 erbaute Stadion mit einer Kapazität von 11.000 Plätzen oft nur ansatzweise ausgelastet. Durch den Abstieg entstand insgesamt ein Verlust von 1,5 Millionen Euro für die Kickers. Dies hatte auch zur Folge, dass die zweite Mannschaft aus finanziellen Gründen vom Spielbetrieb abgemeldet wurde. Umbruch vollzogen Präsident Rainer Lorz entschied sich, nach dem Abstieg der letzten Saison trotz der jahrelangen Talfahrt weiterzumachen. Er unterstütze auch die Verpflichtung des neuen Trainers Tobias Flitsch, der vom SSV Ulm kam. Unter Flitsch wurde im Sommer die Hälfte des Kaders der vergangenen Saison ausgetauscht. Der Aufstieg wäre enorm wichtig, um die finanziellen Sorgen des Klubs etwas zu verringern. Ansonsten könne der Verein, laut Präsident Lorz, nicht viel länger unter vollprofessionellen Bedingungen arbeiten. "Durch das geringere Budget ist die Arbeit in der Oberliga nicht einfacher geworden. Wir sind aber sehr zufrieden mit dem Kader, den wir zusammengestellt haben. Durch die guten Ergebnisse ist die Stimmung im Verein wieder sehr postitiv." Marcus Braun, Sportdirektor Stuttgarter Kickers Am Donnerstagabend werden die Gedanken der Spieler und Fans weit weg sein von den vielen Sorgen des Vereins. Denn das Oberliga-Dasein hat für die Anhänger der Kickers nicht nur schlechte Seiten. Für Fans von Bundesliga-Vereinen sind solche lockeren Abende mit ihren Sporthelden kaum denkbar.