Das ist ein echter Paukenschlag: Sandro Wagner tritt mit sofortiger Wirkung aus der deutschen Nationalmannschaft zurück. Der frühere Hoffenheimer war von Bundestrainer Joachim Löw nicht für den vorläufigen Kader für die WM in Russland nominiert worden.

"Ich trete hiermit sofort aus der Nationalmannschaft zurück. Für mich ist klar, dass ich mit meiner Art, immer offen, ehrlich und direkt Dinge anzusprechen, anscheinend nicht mit dem Trainerteam zusammenpasse. Meinen Jungs wünsche ich nur das Beste in Russland und hoffe, dass sie als Weltmeister zurückkommen", sagte der 30-Jährige der "Bild"-Zeitung.

Der vorläufige WM-Kader Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Kevin Trapp (Paris St. Germain) Abwehr: Jerome Boateng (Bayern München), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (1. FC Köln), Mats Hummels (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Marvin Plattenhardt (Hertha BSC), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris St. Germain), Mario Gomez (VfB Stuttgart), Ilkay Gündogan (Manchester City), Leon Goretzka (Schalke 04), Sami Khedira (Juventus Turin), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (Bayern München), Mesut Özil (FC Arsenal), Nils Petersen (SC Freiburg), Marco Reus (Borussia Dortmund), Sebastian Rudy (Bayern München), Leroy Sane (Manchester City), Timo Werner (RB Leipzig)

Löw beruft Petersen in den vorläufigen Kader

Der Profi von Meister FC Bayern München war von DFB-Coach Löw am Dienstag nicht in das 27 Spieler umfassende vorläufige Aufgebot für das Turnier vom 14. Juni bis 15. Juli in Russland berufen worden. Stattdessen war überraschend Sturm-Konkurrent Nils Petersen vom SC Freiburg nominiert worden.

Dauer 00:45 min Jogi Löw setzt auf Nils Petersen Bundestrainer Jogi Löw sorgt für eine Überraschung und nominiert SC-Freiburg-Angreifer Nils Petersen für den vorläufigen WM-Kader.

Wagner hatte vor ein paar Wochen noch betont, es wäre "Wahnsinn", wenn er nicht mit nach Russland fahren würde. Nach seiner starken Rückrunde mit acht Toren in 14 Spielen für den deutschen Meister hatte der Confed-Cup-Sieger fest mit dem Turnier geplant. Nun folgte die Ausbootung - und nun der Rücktritt.