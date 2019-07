per Mail teilen

Der FV Rockenhausen feiert in diesen Tagen sein 100 Jähriges Bestehen. Zur Feier kam ein ganz besonderer Gast in die Nordpfalz: Otto Rehhagel.

Otto Rehhagel hat eine bewegte Fußballkarriere hinter sich. Zuerst als knallharter Abwehrspieler bei Rot-Weiß Essen und nach dem Start der Bundesliga im Jahr 1963 bei Hertha BSC Berlin und beim 1.FC Kaiserslautern. Später war er dann als erfolgreicher Trainer bei vielen Vereinen aktiv. Hervorzuheben sind sicherlich seine nationalen Erfolge mit Werder Bremen und dem 1.FC Kaiserslautern, sowie international der Gewinn der Europameisterschaft mit Griechenland im Jahr 2004.

Beginn der Trainerlaufbahn beim FV Rockenhausen

Was nicht alle wissen, die erfolgreiche Trainerkarriere von Rehhagel begann in der fünften Liga, im Jahr 1972 beim FV Rockenhausen in der Nordpfalz. Otto Rehhagel war Profi beim FCK, der FV Rockenhausen, vom Abstieg bedroht, suchte einen Trainer. Rehhagel kam und packte mit dem Team den Klassenerhalt.

Am Wochenende nun hat der FV Rockenhausen sein 100 Jähriges Bestehen gefeiert. Und "König Otto" war dabei. Mittlerweile 80 Jahre alt ließ es sich Rehhagel nicht nehmen bei der Party vorbeizuschauen.