Leroy Sané, Marcus Rashford, Joshua Kimmich, aber auch Sami Khedira, Mario Gomez und Mesut Özil: Sie alle spielten schon beim JuniorCup im Sindelfinger Glaspalast.

Das Hallenturnier im Sindelfinger Glaspalast zählt zu den attraktivsten Juniorenturnieren im Winter. Das Starterfeld am 5. und 6. Januar bei der 38. Auflage hat es besonders in sich: Titelverteidiger Hertha BSC Berlin, die Knappenschmide vom FC Schalke 04, der Tabellenführer der A-Jugend Süd VfB Stuttgart und der FC Bayern München sind die vier deutschen Vertreter. Außerdem verleihen der FC Liverpool, die Glasgow Rangers und Rapid Wien (Sieger 2016) dem Turnier internationalen Glanz. Wie Liverpool und Glasgow ist auch Atlanta United zum ersten Mal in Sindelfingen dabei. Das amerikanische Team gewann erst kürzlich die US-Nachwuchsmeisterschaft.

Dauer 01:02 min Vorbericht JuniorCup Sindelfingen Am kommenden Wochenende, 5. und 6. Januar, findet im Sindelfinger Glaspalast der traditionelle JuniorCup statt. Nachwuchsfußballer aus Deutschland und dem Ausland messen sich im Turniermodus miteinander. In der Vergangenheit waren bereits zahlreiche Spieler im Turnier vertreten, die später den Sprung zum Profi geschafft haben. Auch in diesem Jahr verspricht das Turnier zum Sprungbrett für den ein oder anderen Nachwuchskicker zu werden.

VfB-Stürmer Mario Gomez war im Vorfeld des Turniers die Los-Fee der beiden Gruppen und sorgte für folgende Konstellation: In der Gruppe A kämpfen neben den beiden Hauptstadtclubs aus Wien und Berlin die Münchener und Glasgower Nachwuchskicker um eine gute Platzierung für die Zwischenrunde. In Gruppe B treffen Liverpool, Atlanta, Stuttgart und Schalke aufeinander. In den beiden Zwischengruppen werden am Sonntag die vier Halbfinalisten ermittelt. Anschließend werden die Platzierungsspiele ausgetragen, das Finale wird um 14.30 Uhr angepfiffen.

Dauer 01:28 min Hitzlsperger: "Die Vorstufe zum Profifußball" Thomas Hitzlsperger freut sich auf den JuniorCup 2019.

Hitzlsperger ist Schirmherr

Der VfB hat bisher an allen 38 Turnieren teilgenommen, mit vier Siegen sind die Stuttgarter Rekordsieger, vor Schalke und Berlin mit jeweils drei Titeln. Mit Thomas Hitzlsperger wird der Direktor des VfB-Nachwuchsleistungszentrums neuer Schirmherr des JuniorCups, er folgt auf Marcus Sorg, Assistent von Bundestrainer Joachim Löw. Für Hitzlsperger ist das Turnier nichts Neues: "Der JuniorCup ist seit vielen Jahren ein Fixpunkt in meinem Terminkalender."

Vom "Besten Spieler" zum Bundesligastammspieler

Eine Tradition des Sindelfinger Turniers ist auch die Wahl zum besten Spieler des Turniers. Im letzten Jahr gewann der Berliner Arne Maier die Jury-Abstimmung. In der Bundesliga-Hinrunde absolvierte er 16 von 17 Spielen über die volle Distanz, einmal wurde er geschont.

Dauer 01:04 min Hertha BSC Berlin triumphiert beim JuniorCup 2018 Hertha BSC Berlin hat den JuniorCup 2018 in Sindelfingen gewonnen. Im Endspiel setzte sich die Alte Dame gegen die TSG Hoffenheim durch. Herthas Arne Maier, der mittlerweile regelmäßig für die Berliner Profis aufläuft, wurde zum Spieler des Turniers gewählt.

Joshua Kimmich und Simon Rolfes sind weitere prominente Namen in der Historie der Jury-Abstimmung. Neben vielen Spieler standen in den vergangenen Jahren auch einige Trainer hinter der Bande, die inzwischen im Profi-Fußball mitmischen: Christian Streich war zweimal mit den Freiburger Junioren dabei, Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann und Domenico Tedesco coachten ebenfalls im Glaspalast. Streich gewann 2011 mit dem Sportclub, Tedesco 2017 mit der TSG 1899 Hoffenheim.