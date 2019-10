Das militärische Salutieren mehrerer türkischer Nationalspieler beschäftigt den Fußball - auch in den Amateurligen. Der Präsident des Südwestdeutschen Fußball Verbandes (SWFV), Dr. Hans-Dieter Drewitz, äußerte sich gegenüber dem SWR zur Situation am kommenden Wochenende.

In Paragraph 12 der Strafordnung des SWFV steht es schwarz auf weiß: "Eines unsportlichen Verhaltens macht sich insbesondere schuldig, wer sich politisch, extremistisch, obszön-anstößig oder provokativ beleidigend verhält."

Für Drewitz fällt der militärische Gruß türkischer Spieler genau darunter. Sollten es Spieler am Wochenende den türkischen Nationalspielerin gleichtun und zum Beispiel nach einem Tor salutieren, will er dieses Verhalten zur Anzeige bringen und durch Sportrichter aburteilen lassen.

Dauer 3:09 min Interview mit Dr. Hans-Dieter Drewitz zum Thema "Salut-Jubel" Interview mit Dr. Hans-Dieter Drewitz zum Thema "Salut-Jubel"

Unparteiische nicht in der Verantwortung

Die Referees vor Ort sieht Drewitz weniger in der Verantwortung: "Der Schiedsrichter hat eigentlich den Fußballregeln Geltung zu verschaffen. Darauf sollte er sich beschränken." Denn alle Themen außerhalb des Fußballs können auch sehr schwierige Abwägungsprozesse mit sich bringen, so Drewitz. Damit meine der Funktionär nicht spezifisch den Militärgruß, aber Grenzbereiche, in denen man die Schiedsrichter nicht unbedingt in die Pflicht nehmen müsse.

Am Wochenende solle der Schiedsrichter selbst bewerten, ob ein Eingreifen erforderlich ist - in der Regel würden solche Dinge notiert und im Nachgang den Sportrichtern vorgelegt, die grundsätzlich für den Vollzug von Strafen verantwortlich seien.

Drewitz sieht ein "Trittbrettfahrer-Problem"

Drewitz rät außerdem davon ab, das Thema noch viel größer zu machen. Er sieht ein Trittbrettfahrer-Problem. Man sei gut beraten, solche Dinge zur Anzeige und zur Aburteilung zu bringen. Aber Drewitz sagt auch, man solle der Sache nicht zu viel Gewicht beimessen, um zu verhindern, dass sich andere sogar noch ermutigt fühlen und zu Nachahmern werden.