Circa 5.800 Kunstrasenplätze gibt es in Deutschland. Ein Großteil wird mit Granulat aufgefüllt. Gesundheitsrisiken stehen im Raum. Sollen Kunstrasen-Plätze wirklich verboten werden? Die Antworten.

Seit Monaten kursiert ein Gerücht, dass Kunstrasenplätzen mit Mikroplastik-Granulat ein Verbot droht. Stimmt das? Was wären die Folgen für Vereine und Kommunen? Welche Alternativen gibt es? Welche Rolle spielt die Europäische Union?

Dauer 2:27 min Plastik-Granulat steht vor dem Platzverweis Noch wird überall im Land gespielt auf Plastik-Körnern: doch dem Kunststoff-Granulat droht das Aus. Die Europäische Chemikalien-Agentur empfiehlt ein baldiges Verbot. Das komplizierte Verfahren läuft zwar noch, aber die Verunsicherung bei vielen Vereinen und Kommunen ist spürbar.

EU: Kein Verbot geplant

Ende Juli 2019 betont die Europäische Kommission in einer Pressemeldung, dass die "EU kein Verbot von Kunstrasenplätzen plant". Die hitzige Debatte soll beruhigt werden. Grundsätzlich geht es der EU um eine neue sogenannte Kunststoff-Strategie.

Auf vielen Kunstrasenplätzen in Deutschland liegen tausende kleine Granulat-Kügelchen. Diese werden über die Kleidung, bei der Platzpflege und durch Wind, Regen und andere Wetter-Einflüsse in die Umwelt getragen. Die Mikroplastik-Granulate können so beispielsweise das Grundwasser erreichen.

2.400 Stellungnahmen eingegangen

Die Europäische Union lässt prüfen, wie eine Verbreitung von Mikroplastik-Granulaten in der Umwelt verringert werden kann. Die Europäische Chemikalien-Agentur (ECHA, Sitz in Helsinki), die eine Agentur der EU ist, soll herausfinden, welche Auswirkungen eine mögliche Beschränkung des Einsatzes dieser Granulate hätte.

Dazu führt die ECHA eine öffentliche Konsultation durch. Daran kann zunächst jeder teilnehmen. Unternehmen (u.a. Bayer & BASF), Verbände (u.a. DFB), NGOs und Einzelpersonen. Bis zum 30. August 2019 sind mehr als 2.400 Stellungnahmen eingegangen. Am 20. September endete die Möglichkeit, sich zu äußern.

Was passiert mit den Plätzen, die bereits bestehen?

Die ECHA betont, "dass existierende Plätze nicht sofort vom Verbotsvorschlag betroffen wären". Die Agentur erklärt, dass "der Spielbetrieb fortbestehen kann". Der Haken dabei ist, dass der weitere Unterhalt dieser Plätze mittelfristig vom Verbot betroffen wäre, da kein weiteres Füllmaterial gekauft werden dürfte. Dies wiederum würde den Platz auf Dauer unbespielbar machen und eine kostspielige Umrüstung erfordern.

Was wären die Lösungsansätze?

Die ECHA prüft, ob es technische Lösungen ausreichen - zum Beispiel Auffangrinnen oder Klopfgitter -, damit sich die Mini-Plastikteilchen nicht so weit verteilen. Die Spielfelder für Sand oder Kork statt mit Mikro-Granulat umzurüsten, wäre deutlich teurer.

Was sagen die Sportverbände?

In einer Stellungnahme (10. Mai 2019) fordern der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der Deutsche Fußballbund (DFB) eine Übergangszeit von mindestens sechs Jahren, wenn es zu einem Verbot kommen sollte. So bleibe Zeit für "sozial, ökologische und wirtschaftlich sinnvolle Lösungen". Auch das Innenministerium (BMI) fordert eine solche Übergangsregelung.

Wie geht es weiter?

Die Europäische Kommission erhält im Frühjahr 2020 die Ergebnisse der ECHA und macht selbst eine "umfassende Folgenabschätzung". Erst danach will sie entscheiden, ob wirklich nötig ist, das Mikroplastik zu beschränken.