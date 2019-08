Der Sportmediziner Christoph Buck (Ulm) widerspricht Startrainer Pep Guardiola. Der hatte behauptet, der "verrückte Spielplan" werde "unsere Spieler töten." Die Spielergewerkschaft FIFPro hatte von "Grenzen der Belastbarkeit" bei Fußballprofis berichtet.

SWRSport: Im Fußball kommt es immer wieder zu schwerwiegenden Verletzungen. Die Startrainer Jürgen Klopp und Pep Guardiola beklagen eine Überbelastung der Profis. Haben sie Recht?



Buck: Ich würde da ganz spontan eine Gegenfrage stellen. Was antwortet ein Handball-Nationalspieler, der bei einer Weltmeisterschaft in zwei Wochen acht bis zehn Spiele absolviert? Bei allem, was die Spieler leisten, sind Fußballer bei der sportorthopädischen Intensität eher am unteren Rande anzusiedeln. Ich sehe eher Probleme wegen des Stresses. Vor allem bei Fußballern, die auf extrem hohem Niveau spielen. Diese sind im psycho-emotionalen Bereich einer sehr hohen Belastung ausgesetzt, beispielsweise durch die Medien. Aber sportmedizinisch ist die Belastung nicht höher als bei vielen anderen Spitzensportlern.



Wie verletzungsanfällig sind Fußballer im Vergleich zu Sportlern in anderen Disziplinen?



Bei einer Kontaktsportart ist das Verletzungsrisiko natürlich anders als bei einer Individualsportart wie zum Beispiel beim Tennis oder bei der Leichtathletik. Durch diesen Kontakt sind Verletzungen manchmal nicht zu vermeiden.



Wie beurteilen Sie die Forderungen der Spielergewerkschaft FIFPro, um der Belastung entgegenzusteuern?



Es ergibt auf alle Fälle Sinn, den Spielbetrieb so zu steuern, dass es eine ausreichende Sommer- und Winterpause gibt. Dann haben die Spieler vier bis sechs Wochen Pause, in der sie nicht direkt zu einem Turnier müssen oder mit der Nationalmannschaft unterwegs sind. Trotzdem glaube ich, dass das im Fußball teilweise ein Jammern auf hohem Niveau ist. Ein normaler Bundesligaspieler sollte meines Erachtens mit der Belastung, der er im Laufe einer Saison ausgesetzt ist, umgehen können. Trotzdem ergibt es mit Sicherheit Sinn, manche Terminplanungen zu überdenken.





Wie können Trainerteam und Spieler schwere Verletzungen vermeiden?



Die kurzen Regenerationszeiten, die auch Jürgen Klopp anspricht, begünstigen meiner Meinung nach Verletzungen im Spitzenfußball. Deshalb müssen Trainingsintensität und -planung angepasst werden. Wichtig ist, regenerative Einheiten und gezielte Pausen einzuplanen, um die Belastung in der Spitze abzufangen. Für mich ganz wichtig sind außerdem die Prävention und Rehabilitation. Vor und nach dem Wettkampf kann man viel optimieren, dadurch können Muskelverletzungen vermieden werden. Überbelastungsreaktionen erhöhen das Risiko, dass ein Spieler länger ausfällt.

Der Ulmer Sportmediziner Dr. Christoph Buck (55) studierte nach dem Abitur Humanmedizin. Später spezialisierte er sich auf den Bereich Orthopädie und leitet heute eine eigene Praxis in Ulm. Im Sport betreut er als Teamarzt die Fußballer des SSV Ulm sowie die Leichtathletik-Nationalmannschaft.