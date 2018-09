Trainer Dino Toppmöller hat mit dem luxemburgischen Meister F91 Düdelingen Historisches geleistet. Erstmals ist ein Klub aus dem kleinen Land in der Gruppenphase der Europa League vertreten.

Ein Kamerateam aus Deutschland, eines aus Italien - das ist inzwischen jeden zweiten Tag so auf dem kleinen Trainingsgelände im luxemburgischen Düdelingen. An Interviews hat sich Dino Toppmöller langsam schon gewöhnt. Der Trainer des F91 Düdelingen hat mit seiner Mannschaft geschafft, was es in der Fußballhistorie des Fürstentums noch nie gab: der Einzug in die Gruppenphase der Europaleague.

Die "große Fußball-Welt" hält Einzug

Statt im Liga-Alltag gegen Klubs wie FC Differdingen 03, US Mondorf oder Union Titus Petingen zu spielen, heißen die Gegner in den nächsten Wochen AC Mailand, Olympiakos Piräus und Betis Sevilla.

"Wir haben es uns verdient"

Für Toppmöller und seine Mannschaft sind es Traumlose. Spiele, in denen Düdelingen nur gewinnen kann. "Dass man gegen solche Mannschaften antreten darf, die man bis jetzt nur aus dem Fernsehen kennt, das ist das, was wir wollen. Wir wollen diesen Wettbewerb, wir wollen uns mit den besten Mannschaften messen, wir haben was Außergewöhnliches erreicht und haben es uns verdient, gegen diese Teams antreten zu dürfen", blickt der deutsche Coach voraus.

Der 37-Jährige betont das "dürfen" besonders. Der Sohn von FCK-Legende Klaus Toppmöller hat die Mannschaft im Sommer 2016 übernommen. Seitdem pendelt er täglich mit großer Freude von seinem Wohnort an der Mosel nach Luxemburg. "Wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht. Das sollte sich jeder vor Augen führen. Es ist ein Geschenk, dass wir jeden Tag auf dem Platz Fußball spielen dürfen und dafür auch noch ordentlich bezahlt werden", so der frühere Profi.

Fußball-Profi auf dem Sprung in die erste Liga

Bis vor zwei Jahren hat er selbst noch die Schuhe geschnürt; zuletzt bei Hamm Benfica in Luxemburg. 128 Mal ist Dino Topmöller in der 2. Liga aufgelaufen; unter anderem für Eintracht Frankfurt, den VfL Bochum und den FC Augsburg.

Sein Traum war immer die Bundesliga, seinem Vater nacheifern, der mit 108 Treffern immer noch Rekordtorschütze der Roten Teufel ist. Dass es dafür nicht gereicht hat, lag zum größten Teil an ihm selbst: "Als Spieler war es dann schon so, dass man da unbedingt hin will, weil man ja so dicht dran ist. Dann verkrampfst Du ein bisschen, dazu kommen Verletzungen und etwas Pech."

Aber - und das betont der 1,90 Meter große ehemalige Stürmer - er ist stolz auf das, was er als Spieler erreicht hat: "Ich wollte unbedingt Fußballprofi werden, das habe ich geschafft und bin damit sehr zufrieden."

Der nächste Schritt als Trainer

Mit dem F91 Düdelingen hat er jetzt als Trainer sein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Nach dem Triple mit dem Meistertitel, Pokal und Super-Cup folgt jetzt mit der Europa League das nächste Highlight. Für seine Mannschaft werden die Partien auf jeden Fall anstrengend. "Ich weiß nicht, ob die Jungs diese Spiele auch so genießen können, weil wir dem Ball eher hinterherlaufen werden als ihn selbst zu haben. Diese Spiele machen grundsätzlich weniger Spaß als die anderen. Aber wir nehmen diese Herausforderung an und versuchen den ein oder anderen Großen zu ärgern", so Toppmöller.

Ganz Luxemburg ist vor dem ersten Spiel gegen den AC Mailand euphorisiert. 30.000 Karten hätte der F91 Düdelingen verkaufen können, 8.000 Zuschauer passen aber nur ins Nationalstadion. Donnerstag Abend um 21 Uhr beginnt das nächste große Abenteuer für Dino Toppmöller. Dann wird er mit seinem Klub in der Europa League luxemburgische Fußball-Geschichte schreiben.