Jürgen Klopp steht mit dem FC Liverpool vor schicksalhaften Tagen: Die Chance auf den Meistertitel besteht immer noch und auch in der Champions League hat er die Hoffnung noch nicht aufgegeben.

Am vergangenen Samstag war wieder so ein Tag: Liverpool gewinnt kurz vor Schluss 3:2 bei Newcastle United. Seitdem ist klar: Die Meisterschaft, sie wird erst am letzten Spieltag entschieden. Nach 29 Jahren endlich wieder Meister werden. Jürgen Klopp weiß, was es den Liverpool Fans bedeuten würde. "Es gab eine Umfrage: 'Wenn ich dir verspreche das Liverpool Meister wird und der Einsatz dafür ist, dass du nie wieder ins Stadion gehen darfst und nie wieder Liverpool spielen sehen darfst.' Da haben 40-Jahre-Dauerkartenbesitzer gesagt: Hier ist meine Karte", berichtet Jürgen Klopp gegenüber SWR Sport in Liverpool.

Seit Anfang Oktober 2015 ist Jürgen Klopp beim FC Liverpool. Gemeinsam mit Ehefrau Ulla wohnt der 51-jährige eine halbe Auto-Stunde nördlich von der Anfield-Road. In Formby.

Jürgen Klopp und die Chance auf den Titel Mit Liverpool kann Jürgen Klopp nun doch noch Meister werden. Auch in der Champions League besteht noch eine Chance, ins Finale einzuziehen.

Klopp versteckt sich nicht und lebt ganz normal. Trifft sich mit den Nachbarn auf eine Partie Bowl. Berührungsängste gibt es nicht, auch im Pub des kleinen Ortes ist er hin und wieder anzutreffen

"Ich habe auch keine Lust mich einzugraben zu Hause. Ich gehe nicht viel raus. Aber der normale Alltag, der Hund muss vor die Tür also mache ich das auch. Dann hat Ulla mal keine Lust zu kochen, dann gehen wir essen. Dann gehen wir raus, ganz normal, wie jeder andere auch", so Klopp gegenüber SWR Sport.

Menschen in Liverpool haben Klopp ins Herz geschlossen

In der Innenstadt von Liverpool begegnet man Jürgen Klopp an verschiedenen Stellen. Auch an der Ecke Jordan und Jamaica Street. Ein Graffiti Künstler aus Manchester hat Ihn dort verewigt. Jürgen Klopp ist das Kunstwerk allerdings etwas unangenehm: "Ich brauche sowas gar nicht, das hat mit mir persönlich nichts zu tun."

Die Menschen hier in Liverpool haben Jürgen Klopp ins Herz geschlossen. Die Gründe dafür liefert er selbst. Doch leibhaftig wird man Ihn hier jetzt nicht mehr treffen. "Wenn ich in Liverpool rausgehe, brauche ich eigentlich Security. Also gehe ich nicht nach Liverpool raus", erklärt der 51-Jährige.

Klopp gibt die Hoffnung gegen Barcelona nicht auf

Klopp's Liverpooler haben Erfolg, er steht wieder im Halbfinale der Champions League. Auch wenn das Hinspiel in Barcelona 0:3 verloren ging. Klopp und sein Team geben nicht auf, auch die Fans nicht. Jürgen Klopp will endlich den Titel, doch "dazwischen steht Barcelona. Im Hürdenlauf würde man die Hürde auf ein 1,80 hochsetzen. Das ist schon eine sehr große Hürde über die man springen muss. Aber wir probieren das. Auf jedenfall."

"Nur weil es Leute gibt, die denken, weil ich die letzten sechs Finals verloren habe, ich will da nicht mehr hin, das ist Pustekuchen. Ich probiere das so lange bis es klappt." Jürgen Klopp

Jürgen Klopp, dieser Name steht für Hoffnung. Vielleicht ist am Dienstag im Rückspiel gegen den FC Barcelona, wieder so ein Tag. Ein Tag an dem Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool für ein kleines Fußballwunder sorgen kann.