Das Beinahe-Wunder von Alsenborn

Der SV Alsenborn wird 100 Jahre alt. Heute spielt die erste Mannschaft in der A-Klasse Kaiserslautern/Donnersberg. Aber der kleine Dorfverein hat eine große Vergangenheit: 1974 wären die Alsenborner nämlich fast in die neu gegründete 2. Bundesliga aufgestiegen.

Das Projekt von Fritz Walter

Die Idee, den SV Alsenborn groß herauszubringen, soll auf das Jahr 1962 zurückgehen. Da sollen sich während des Europapokal-Finales in Amsterdam Hans Ruth und Fritz Walter überlegt haben, den SVA in ganz Fußball-Deutschland bekannt zu machen. Talente aus der Region, die der große Nachbar FCK nicht wollte, wechselten nach Alsenborn – auch wegen Fritz Walter. Und die Alsenborner spielten und spielten, schafften den Klassenerhalt in der Regionalliga, wurden besser und gewannen 1968 zum ersten Mal den Meistertitel in der Regionalliga Südwest.

Aufstieg in die Bundesliga verpasst

Zwei weitere Titel folgten – dadurch waren die Alsenborner für die Aufstiegsspiele zur Bundesliga qualifiziert. Im Ludwigshafener Südweststadion spielten sie nicht selten vor mehr als 40.000 Zuschauern, im Berliner Olympiastadion waren es sogar 80.000. Trotzdem: Der Aufstieg in die Bundesliga misslang jedes Mal.

Eine neue Chance für den SVA

Dann in der Saison 1974/75 bot sich dem SV Alsenborn eine große Chance: Der Deutsche Fußballbund beschloss nämlich, die fünf Regionalligen aufzulösen und eine zweigleisige 2. Bundesliga einzuführen - mit dem SV Alsenborn als Gründungsmitglied. Durch die guten Leistungen der vorangegangenen Jahre lagen die Alsenborner in einer Fünf-Jahres-Wertung auf Platz fünf. Die besten sieben sollten in die neue zweite Liga aufrücken. So weit, so gut, die Freude beim SV Alsenborn war damals groß – währte aber nicht lange.

1. FC Saarbrücken schießt quer

Der auf Platz acht liegende – und damit nicht für die neue Liga qualifizierte - 1. FC Saarbrücken legte beim Deutschen Fußballbund Beschwerde gegen die Aufnahme der Alsenborner ein. Und hatte Erfolg. Dieter Neu, heute 81 Jahre alt, war damals der zweite Vorsitzende des SV Alsenborn. Er erinnert sich, dass es auf einmal hieß, das Stadion des SV Alsenborn reiche nicht aus und der Verein sei wirtschaftlich nicht stark genug.

Dabei sei der SV Alsenborn gut dagestanden, sagt Dieter Neu. Es habe genug Sponsoren gegeben, die den Verein unterstützt hätten. Und das Stadion haben die Alsenborner kurzerhand selbst ausgebaut.

David gegen Goliath

Die Alsenborner wehrten sich mit allem, was sie hatten, stellten beim Landgericht Kaiserslautern sogar einen Antrag auf einstweilige Verfügung – und bekamen Recht. Das Sportgericht des Verbandes musste also neu entscheiden. Und entschied für den SV Alsenborn. Die Sensation schien perfekt. Das allerdings wollten die Saarbrücker nicht akzeptieren und legten ihrerseits Einspruch ein. Letzten Endes tagte das Bundesgericht des DFB und entschied: Der FC Saarbrücken spielt mit, der SV Alsenborn nicht.

Gudrun Heß-Schmidt, ist heute die Vereinsvorsitzende des SV Alsenborn. Damals war sie 17 Jahre alt und erinnert sich noch sehr gut an die Vorkommnisse von 1974: "Die Leute waren fassungslos. Man hatte einfach so das Gefühl, hier wird man als kleiner Verein unterdrückt. Man will uns nicht in dieser zweiten Liga haben“.

Diesen Eindruck teilte halb Fußball-Deutschland mit den Alsenbornern. Und bis heute sind viele sicher, dass Herrmann Neuberger vom DFB damals die Finger im Spiel hatte, erzählte Dieter Neu: "Er war Ehrenmitglied vom 1. FC Saarbrücken und war DFB-Vorsitzender. Der hat die Fäden gesponnen." Und, wie es heute auch noch ist beim DFB, da werden also unmögliche Wege gegangen, die man normal nicht erklären kann.

Der Niedergang

Nach dieser endgültigen Niederlage waren die Mitglieder des Vereins enttäuscht, der Vorsitzende trat zurück. Und so ging die große Zeit des SV Alsenborn 1974 zuende, erzählt Dieter Neu.