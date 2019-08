Erfolglosester Verein der DFB-Pokalgeschichte: Neunmal angetreten. Neunmal das Aus in der 1. Runde. Die Pokalhistorie der Villinger ist keine Erfolgsgeschichte. Gegen Fortuna Düsseldorf versuchen sie es erneut.

Eine schlechtere Bilanz kann man nicht haben. Der FC Villingen 08 hat sich in seiner Vereinshistorie neunmal für den DFB-Pokal qualifiziert. Jedes Mal scheiterten die Schwarzwälder bereits in der ersten Runde. Damit ist Villingen der Verein mit der schlechtesten Bilanz in der Pokalgeschichte.

Der FC Villingen 08 könnte Geschichte schreiben

Am kommenden Samstag um 15:30 Uhr startet der baden-württembergische Oberligist einen neuen Versuch, die zweite Runde des DFB-Pokals zu erreichen. Gegen den Bundesligisten Fortuna Düsseldorf könnte der FC Villingen 08 aller Wahrscheinlichkeit zum trotz Geschichte schreiben. Mit einem Sieg gegen die Rheinländer wären die Schwarzwälder erst der zweite Fünftligist, dem es gelänge, einen Bundesligisten aus dem Pokal zu werfen. Vorgemacht hat es der SSV Ulm, der in der Saison 2001/02 gegen den 1. FC Nürnberg gewann.

Immer wieder kleine Lichtblicke

Hoffnung macht, dass sich die Villinger bereits zweimal in die Verlängerung gekämpft haben. Zuletzt 2009 gegen den FC St. Pauli (0:2 n.V.). Auch sonst wurden immer wieder kleine Erfolge gefeiert, wie der Ehrentreffer durch Mario Ketterer beim 1:4 gegen den FC Schalke 04.

Dauer 0:33 min Tor Villingen Das Tor von Villingen gegen Schalke 04 2016 im DFB Pokal.

Eine Pokallegende im Vorstand

Ketterer ist kein unbeschriebenes Blatt, sondern eine echte Villinger Pokallegende. Nach seinem Auftritt im Duell gegen den FC St. Pauli hatten die Hamburger zwischenzeitlich sogar Interesse an einer Verpflichtung des Linksverteidigers. Da aus dem Wechsel nichts wurde, konnte sich der heute 36-Jährige 2016 mit seinem Kopfballtor im Pokalduell gegen den FC Schalke 04 in der 90. Minute unsterblich machen. "Das war damals eine absurde Situation. Ich kam gerade aus dem Urlaub. Dann hatte noch meine Tochter Geburtstag. Ich weiß bis heute nicht, warum Jago Maric mich eingewechselt hat. Zudem habe ich in meinem Leben bis dahin, noch kein Kopfballtor gemacht. Das war einfach unglaublich", schildert er im Gespräch mit dem SWR. Seit 2018 ist Ketterer Geschäftsführer beim FC Villingen 08.

Mit erhöhter Stadionkapazität gegen Düsseldorf

Die Vorbereitungen für das Pokalspiel in Villingen laufen auf Hochtouren. Im Gegensatz zum Duell gegen den FC Schalke 04 vor drei Jahren findet die Partie gegen die Rheinländer auf heimischem Boden statt. 2016 wich man ins Freiburger Schwarzwaldstadion aus. In diesem Jahr bleibt man in der für gewöhnlich knapp 8 000 Zuschauer fassenden MS Technologie Arena. Für die Partie am Samstag wurde die Kapazität in Absprache mit der Stadt Villingen-Schwenningen auf 9 985 Zuschauer erhöht. "Die Vorfreude bei den Spielern, den Verantwortlichen, den Fans und dem ganzen Umfeld ist riesig. Wir wissen einfach, dass es ein großes Fußballfest wird", erzählt Ketterer.