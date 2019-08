Ex-VfB-Profi Pablo Thiam arbeitet als Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg. Und als Integrationsbeauftragter. Seine Erfahrungen schildert er im Interview mit SWR Sport.

SWR Sport: Sie haben selbst als Spieler Anfeindungen wegen ihrer Herkunft und Hautfarbe erlebt. Wie erleben Sie das bei ihrer Arbeit, finden Sie davon heute im Fußball noch viel wieder?

Pablo Thiam: Das ist doch wie im richtigen Leben. Jeder Mensch erlebt gute und schlechte Dinge. Ich habe für mich gelernt, mich von den schlechten Dingen nicht beeinflussen zu lassen, sondern aus den schlechten Dingen zu lernen. Wenn man das sachlich betrachtet, kommen viele Ereignisse wieder, aber man lernt damit umzugehen. Und das ist der Fall im Moment. Als ich jung war, war ich froh, dass ich mich wehren konnte, weil ich die Sprache gesprochen habe. Ich konnte Anfeindungen einordnen. Jetzt versuche ich das mit meiner Erfahrung weiter zu geben. Das ist das Entscheidende für mich: dass ich den Jungs sage, diese Vorfälle passieren, aber trotzdem, macht weiter! Seid gute Menschen, geht aufeinander zu!

Bei aller Abgeklärtheit. Wenn jetzt mit den fremdenfeindlichen Aussagen von Clemens Tönnies, Norbert Dickel und Patrick Owomoyela so viel auf einmal kommt. Sind Sie dann trotzdem entsetzt, dass es immer wieder passiert?

Ja natürlich! Ich habe schon immer gesagt – ohne jetzt den einzelnen Personen etwas unterstellen zu wollen – das Thema Rassismus wird nie weg sein. Das ist ein Kampf, den wir permanent zu kämpfen haben werden. Wir werden uns immer bemühen müssen, immer wieder darauf hinzuweisen. Deswegen ist es wichtig, ganz früh anzufangen. Gerade mit den Kindern. Ihnen zu zeigen, dass es auf andere Dinge ankommt als darauf, ob du schwarz oder weiß bist. Leider gibt es immer wieder Menschen, die diese Dinge immer wieder ins Rollen bringen. Das macht die Arbeit nicht leichter.

Ist es nicht etwas naiv jetzt zu sagen, "Ausgerechnet im Fußball!" passiert das?

Fußball ist ein Spiegel der Gesellschaft. Fußball ist auch keine Insel der Glückseeligkeit. Im Gegenteil. Fußball ist in Deutschland ein Kulturgut. Gerade deshalb sollte man, wenn man die Chance hat in so einem Bereich zu arbeiten, in dem man viele Menschen glücklich machen kann und eine hohe Position hat, gerade dann sollte man sich seiner Verantwortung bewusst sein und gucken, dass solche Entgleisungen nicht passieren.

Aber ist eine Entschuldigung, z.B. in der Causa Tönnies, denn ausreichend?

Es geht hier nicht um eine einzelne Person. Aber die Entschuldigung fand ich halbherzig, diejenigen, die er getroffen hat, hat er damit nicht erreicht. Aber z.B. ein Clemens Tönnies hätte die Chance, sich anders zu entschuldigen. Etwas wieder gut zu machen. Es gibt viele Menschen und Projekte, die Hilfe benötigen. Das wäre eine Chance sich nachhaltig und langfristig einer Sache zu widmen. Nur Entschuldigung zu sagen, würde dem nicht gerecht.

Sie arbeiten u.a. als Integrationsbegauftragter beim VfL Wolfsburg. Engagieren sich gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Frustriert Sie das oder gibt Ihnen das immer wieder Energie?

Einerseits frustriert das natürlich, weil das eine "Never-ending-story" ist. Weil das Sisyphos-Arbeit ist. Andererseits gibt mir das Energie, gerade in der Zeit und Situation, in der wir uns aktuell befinden. Wenn nicht Personen wie ich mal den Mund aufmachen und auf Missstände hinweisen, mal den Finger in die Wunde legen, wer soll das denn machen, wer hat denn diese Möglichkeiten? Ich versuche den Leuten entgegen zu gehen. Das ist ja keine Einbahnstraße, weder von der einen, noch von der anderen Seite. Ich versuche, Verständnis füreinander aufzubringen. Damit die Menschen verstehen. Das passiert gerade nicht. Und deswegen ist das keine einfache Situation.