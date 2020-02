per Mail teilen

Überraschender Rückzug: Jürgen Klinsmann tritt nach zehn Wochen von seinem Amt als Trainer des Bundesligisten Hertha BSC zurück.

"Als Cheftrainer benötige ich (...) für diese Aufgabe, die noch nicht erledigt ist, auch das Vertrauen der handelnden Personen. Gerade im Abstiegskampf sind Einheit, Zusammenhalt und Konzentration auf das Wesentliche die wichtigsten Elemente. Sind die nicht garantiert, kann ich mein Potenzial als Trainer nicht ausschöpfen und kann meiner Verantwortung somit auch nicht gerecht werden. Deshalb bin ich nach langer Überlegung zum Schluss gekommen, mein Amt als Cheftrainer der Hertha zur Verfügung zu stellen und mich wieder auf meine ursprüngliche langfristig angelegte Aufgabe als Aufsichtsratsmitglied zurückzuziehen", schrieb der Schwabe auf seiner Facebook-Seite.

Klinsmann erklärt Rücktritt als Hertha-Trainer

Hertha bestätigt Klinsmanns Demission

"Jürgen Klinsmann ist ab sofort nicht mehr Cheftrainer von Hertha BSC. Der bisherige Übungsleiter ist mit sofortiger Wirkung von seinem Traineramt zurückgetreten", bestätigte Hertha BSC. "Wir sind von dieser Entwicklung am Morgen überrascht worden. Insbesondere nach der vertrauensvollen Zusammenarbeit hinsichtlich der Personalentscheidungen in der für Hertha BSC intensiven Wintertransferperiode gab es dafür keinerlei Anzeichen. Über die weiteren Entwicklungen werden wir zu gegebener Zeit informieren", sagte Michael Preetz.

Der "Bild"-Zeitung zufolge soll sich Klinsmann am Dienstag vor dem Training von der Mannschaft verabschiedet haben. Der frühere Bundestrainer hatte den Posten bei den Berlinern am 27. November übernommen und sollte bis zum Saisonende Cheftrainer bleiben. Er war zuvor Aufsichtsrat bei der Hertha geworden und wollte später wieder in dieses Amt zurückkehren.