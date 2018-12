Von Schwäbisch Gmünd über Stuttgart und Leipzig nach Kopenhagen - das ist der Weg von Ex-Fußballprofi Alexander Zorniger. Allerdings ging er ihn nicht als Spieler, sondern als Trainer. Am Sonntag ist er bei Sport im Dritten zu Gast und wird über sein Leben in Dänemark und seinen Trainer-Job beim Brøndby IF sprechen.

Von der kleinen Gemeinde Mutlangen zog es Zorniger 2016 in einen Vorort von Kopenhagen. Seither ist dort sein neues Zuhause - zwischen Strand und Fußballstadion. Der heute 50-jährige Schwabe scheint in Dänemark sichtlich angekommen zu sein.

Dauer 00:28 min Alexander Zorniger - Dänische Leichtigkeit Alexander Zorniger - Dänische Leichtigkeit

Doch so leicht wie in Dänemark war es für Zorniger nicht immer. Im Herbst 2015 setzte der VfB Stuttgart seinen damaligen Coach nach neun Niederlagen aus 13 Ligaspielen vor die Tür. Im selben Jahr wurde Zorniger bereits von RB Leipzig schon beurlaubt - und das, obwohl er Leipzig von der Regionalliga in die 2. Bundesliga geführt hatte. Dann der Wechsel von Deutschland nach Dänemark.

Von Deutschland nach Dänemark

Zusammen mit Brøndby IF kann Zorniger jetzt auf umso erfolgreichere Jahre zurückblicken: In den Saisons 2016/17 und 2017/18 erreichte er mit seiner Mannschaft in der dänischen Superliga den zweiten Platz. Nachdem er in diesem Jahr außerdem den dänischen Pokal gewann, beendet er - besonders erfolgreich - nicht nur das Jahr 2018, sondern auch die titellose Strecke von Brøndby IF der letzten zehn Jahre.

Seine Taktik ist nach wie vor umstritten, aber klar: Spielen nach mathematischer Berechnung kombiniert mit etwas Angriffslust, Aggressivität und einer guten Portion Mut zum Risiko. Im Gegensatz zu den deutschen Clubs kommt das bei den Dänen besser an.

Dauer 00:24 min Alexander Zorniger - Berechnungen Alexander Zorniger - Berechnungen

Egal wie kontrovers seine Taktiken diskutiert werden - für Zorniger ist es besonders wichtig, sich selbst immer treu zu bleiben. Genau das ist es, was andere so an ihm schätzen.

"Er ist eine sehr dominante Persönlichkeit. Er hat eine Vorstellung und die setzt er um - mit aller Gewalt. Er lässt sich von niemandem verbiegen." Trainer Norbert Stippel

Aber nicht nur sportlich läuft es bei Alexander Zorniger, sondern auch privat. Vor rund einem Jahr bekamen er und seine Verlobte Kristina Nachwuchs: Töchterchen Liva kam zur Welt. Zorniger ist wie immer bescheiden: "Sie ist ganz objektiv betrachtet die schönste Frau der Welt."

Weihnachten in Deutschland

Der Wahl-Däne wird Weihnachten mit Frau und Kind bei seiner Familie in Mutlangen verbringen. Bevor es aber an Heiligabend nach Hause geht, schaut er erst noch bei uns im SWR Fernsehen BW bei Sport im Dritten vorbei.