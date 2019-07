per Mail teilen

Viele ehemalige Fußballstars gaben sich in der Südwestpfalz ein Stelldichein: Die rheinland-pfälzische Lotto-Elf um Hans-Peter Briegel, Guido Buchwald oder Olaf Marschall traf dort in einem Benefizspiel, dass unter anderem für Kristian Vogel stattfand, auf die SG Bruchweiler.

Es waren ein Abend und ein Fußballspiel, die im Zeichen der Inklusion stattfanden. Denn das Spiel der "Lotto-Elf" unter besten Rahmenbedingungen - blauer Himmel, nicht zu heiß, Sonnenschein - bei der SG Bruchweiler fand zugunsten der Aktion "Hilfe für Kristina Vogel" und zur Unterstützung für Eileen Görtler und den Arbeits- und Informationskreis "Eltern rheumakranker Kinder" Rheinland-Pfalz statt. Die Bahnrad-Fahrerin Miriam Welte war Schirmherrin der Veranstaltung.

Dauer 2:31 min Interview mit Kristina Vogel und Miriam Welte Interview mit Kristina Vogel und Miriam Welte

Vogel hatte 2012 bei den Olympischen Spielen in London zusammen mit Welte Gold im Teamsprint gewonnen und ist seit einem Trainingssturz Ende Juni 2018 querschnittsgelähmt.

Vogel: "Mein Blick geht immer nach vorne"

Das ist jetzt fast 13 Monate her - und Vogel zeigte sich in Bruchweiler optimistisch. "Mein Blick geht immer nach vorne", sagte die 28-Jährige: "Ich bin froh, dass ich meine Geschichte erzählen kann und mir sich so viele Möglichkeiten bieten."

Die Stars geben sich ein Stelldichein

Vogel stand natürlich im Mittelpunkt. Dabei war viel weitere Prominenz in den pfälzischen Ort gekommen: Weltklasse-Radsprinter Marcel Kittel schnürte ebenso die Fußballschuhe wie die FCK-Legenden Olaf Marschall oder Hans-Peter Briegel. Auch Guido Buchwald, Weltmeister von 1990, war mit von der Partie.

Kristina Vogel kommt immer gern nach Rheinland-Pfalz

Vogel zeigte sich gerührt. "Das ist ein super Projekt. Dass so viele für mich und auch für die Rheuma-Krankheit auf den Platz kommen, ist überwältigend." Sie würdigte auch, dass ihre ehemalige Partnerin und Freundin Welte den Abend mit organisiert hatte. "Sie hat mich her gezwungen", sagte Vogel lachend und ergänzte: "Nach Rheinland-Pfalz zu kommen ist für mich immer auch ein bisschen, wie in die Familie zu kommen. Es sind immer alle total herzlich hier."

Auch Welte war sehr happy: "Ich freue mich einfach, dass Kristina hier ist und dass so viele Zuschauer kamen und dann auch gespendet haben. Auch, dass so viele Fußballer hier teilnehmen, freut mich sehr."

Kittel: "Kristina Vogel ist ein Vorbild"

Und auch die Sportler waren froh, für den guten Zweck kicken und diesen sowie Vogel unterstützen zu dürfen. "Kristinas Geschichte geht einem natürlich durch den Kopf", sagte etwa Weltklasse-Radsprinter Marcel Kittel: "Mir geht aber auch durch den Kopf, was sie für eine Powerfrau ist und bis jetzt schon wieder geleistet hat. Sie ist ein Vorbild und deshalb bin ich gerne hier."

Dauer 0:45 min Marcel Kittel zum Benefizspiel für Kristina Vogel Marcel Kittel zum Benefizspiel für Kristina Vogel

FCK-Legende Olaf Marschall stieß ins gleiche Horn. "Wir spielen hier für eine gute Sache und hoffe, dass wir ein bisschen was an Geld zusammenkriegen, damit wir Kristina auf ihrem Weg unterstützen können."

Dauer 0:52 min Olaf Marschall zum Benefizspiel für Kristina Vogel Olaf Marschall zum Benefizspiel für Kristina Vogel

Guido Buchwald bewundert Kristina Vogel

Ähnlich sah es Guido Buchwald, der Weltmeister von 1990: "Es unheimlich tragisch, wenn man aus dem normalen Leben durch so einen Unfall herausgerissen wird. Ich bewundere Kristina Vogel, wie sie damit umgeht. Dass sie ihren Optimismus nie verloren hat, ist toll. Deswegen sind wir sehr froh, hier spielen zu dürfen und ein bisschen Geld einzusammeln."