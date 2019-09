Mit der Wahl von Fritz Keller zum DFB-Präsidenten sind nunmehr sämtlich wichtigen Ämter im deutschen Profifußball mit echten Badnern besetzt. Ein kurioser Zufall oder mehr? Haben Badner das ganz besondere Fußball-Gen? Auf jeden Fall ist diese Häufung eine Bestätigung der Arbeit, die viele in Baden leisten.

Wenn Christian Streich, selbst Ur-Alemanne und Südbadener, mit dem Bundestrainer spricht, dann kann der dienstälteste Trainer der Bundesliga mit dem gleichen Dialekt sprechen. Joachim Löw versteht selbst die Nuancen, er ist unweit von Streich in Schönau aufgewachsen. Dort wurde er am 3. Februar 1960 geboren. Etwas mehr als 2000 Menschen leben in der Schwarzwaldgemeinde. Kicken gelernt hat Löw bei der TuS Schönau, 2014 hat er Deutschland zum Weltmeistertitel geführt. "Im Schwarzwald schöne Mädel sind" heißt es im Badnerlied, aber eben auch gute Trainer.

Weiter westlich, in Vogtsburg-Oberbergen, ist der Winzer, Weinhändler und Gastronom Fritz Keller zu Hause. Im Kaiserstuhl reifte der - nun ehemalige - Präsident des SC Freiburg fast schon im Geheimen zum einzigen Kandidaten des Findungsausschusses des Deutschen Fußball Bundes heran und steht nun unangefochten dem Deutschen Fußball vor. „Bei Freiburg wächst der Wein“ weiß das Badnerlied und nun ist der Präsident des SC Freiburg seinem Verein entwachsen und arbeitet fortan auf nationaler Ebene.

Baden auch in der DFL stark vertreten

Das tut der Badner Nummer drei, der Rastatter Christian Seifert, schon lange und ausgesprochen erfolgreich. Der 50-Jährige ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Fußball Liga, Mitglied des Ligavorstands und Vizepräsident des DFB. Der kluge Geschäftsmann wuchs in der Festungsstadt auf, spielte in Ottersdorf und bei Rastatt 04 Fußball und machte in der Stadt an der Murg sein Abitur. Der Nordbadener hat den Profifußball im Hintergrund beeinflusst und ausgerichtet. Auch wenn er inzwischen in Frankfurt am Main lebt, heimatverbunden fühlt er sich noch immer.

Ein paar Kilometer nördlich, aus Karlsruhe, stammt Oliver Bierhoff. Der Direktor der Nationalmannschaften und der Akademie ist ein weiterer Stratege aus Baden, einer, der die Residenzstadt allerdings schon als Kind verließ. Ein Badner dennoch, der klare Meinungen äußert und sich nicht scheut, Probleme auch frontal anzugehen, wenn er es für zweckdienlich hält.

Das Rückgrat des deutschen Fußballs

Der Fußball spielt eine große Rolle im "geteilten" Baden, das in zwei Verbände aufgeteilt ist, der Badische Fußballverband (611 Fußballvereine in Nordbaden) und der südbadische Fußball-Verband (708 Vereine). Aus diesen Vereinen sind die vier Badner entsprungen, die heute den deutschen Fußball führen und formen. "'Die edle Perl' im deutschen Land" stellt aktuell die wichtigsten Funktionäre des deutschen Fußballs und ist damit vielleicht nicht der Nabel, auf jeden Fall aber das Rückgrat des deutschen Fußballs.