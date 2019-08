Wenn am Sonntag der 1. FC Kaiserslautern den SV Waldhof Mannheim in der 3. Liga empfängt, dann ist das ein so genanntes "Risikospiel". In einem gemeinsamen offenen Brief wenden sich die Vereine an die Fans.

Zum ersten Mal seit 22 Jahren treffen der 1. FC Kaiserslautern und der SV Waldhof Mannheim wieder in einem Ligaspiel aufeinander. Rund 60 Kilometer liegen zwischen dem Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern und dem Carl-Benz-Stadion in Mannheim. Pfalz gegen Kurpfalz. Eine besondere Rivalität, die besondere Emotionen hervorruft. "Ob bei den Blau-Schwarzen oder den Rot-Weißen, bei jedem kribbelt es vor diesem Spiel etwas mehr als sonst. Und genau das ist ein echtes Derby – und genau so soll es auch sein", schreiben die Verantwortlichen beider Vereine in ihrem gemeinsam verfassten Brief. Ein offener Brief gerichtet an die Fans beider Vereine.

"Hass und Gewalt grenzen aus - der Fußball verbindet!" Offener Brief 1. FC Kaiserslautern, SV Waldhof Mannheim

Große Emotionen ja, Gewalt und Hass nein!

Das Spiel ist vom DFB als Risikospiel eingestuft. Die Fans beider Vereine schaukeln sich schon längst hoch. Mal humorvoll, oft aber auch unter der Gürtellinie. Auch das hat die Verantwortlichen zu ihrer Botschaft bewogen: "Wir wünschen uns daher lautstarke Gesänge aus den Kurven, ohrenbetäubende Anfeuerungen und kreative Fanaktionen. Und auch die ein oder andere kleine Stichelei gegen den Konkurrenten gehört für uns zu einem Derby dazu. Was für uns jedoch nicht zu einem Fußballspiel gehört, ist jegliche Form von Hass und Gewalt." Der Appell ist klar. Der Wunsch und die Hoffnung dahinter auch: einen Tag zu erleben, "an dem die Fans beider Vereine einmal mehr zeigen, dass man die ganz großen Emotionen nicht in der Bundesliga suchen muss". Jetzt sind die Fans am Zug!