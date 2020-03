Mehr Stuttgart geht fast nicht mehr. Christian Gentner hat 17 Jahre beim VfB gespielt, wurde Meister, stieg zweimal mit dem Verein ab. Als der Zweitligist ihn nicht mehr wollte, fand er sein Glück bei Union Berlin.

Christian Gentner mit großem Sonnenhut am Bondi Beach sitzend und frech in die Kamera grinsend, dahinter sorgen die Wellen am Vorzeigestrand von Sydney für die passende Untermalung. Klingt ganz weit weg von der Realität, ist es auch! Dennoch so hätte es durchaus sein können, wenn der VfB Stuttgart seinem treuen Husaren nicht so kurzfristig den Laufpass gegeben hätte. Von der einen Woche auf die andere Woche, musste Gentner nach der vergangenen Abstiegssaison seinen Herzensverein verlassen. Seine Vorgesetzten Thomas Hitzlsperger und Sven Mislintat wollten es so. "Wirklich schlecht" sei das damals gelaufen, findet Christian Gentner auch heute noch. Ansonsten hätte es auch die Möglichkeit gegeben, "nach Australien oder die USA zu wechseln," verriet der 34-jährige.

Ausland ist weiter ein Thema

"Ein Jahr USA oder in Australien kann ich mir gut vorstellen," sagt Gentner. Wann genau weiß der Mittelfeldspieler noch nicht. Sein Vertrag bei Union Berlin endet nach dieser Spielzeit. Dem aus der Jugend des VfB Stuttgart stammenden Kämpfer, ist noch ein weiteres Jahr deutscher Profifußball bei den Eisernen zuzutrauen. "LeGente" fühlt sich fit und tatendurstig, bei Union macht's ihm viel Spaß. Der Aufsteiger ist ein Verein, wo die Zuschauer bei Rückpässen nicht pfeifen und die Unterstützung "frühstens 20 Minuten nach dem Spiel" aufhört. Und das auch nach Niederlagen. Beim VfB tickt das Publikum anders.

TV-Tipp Der 34-jährige Christian Gentner ist nach seinem 401. Bundesligaspiel in Freiburg zu Gast bei SWR Sport in Baden-Württemberg. Los geht's am Sonntag ab 21:45 Uhr im SWR Fernsehen BW.

Christian Gentner genießt seine Bundesligazeit in Berlin. Es macht ihm nichts aus, dass bei Union alles ein wenig kleiner ist. Hier packen auch die Spieler noch mit an, legen ihre Trikots selbst in der Kabine aus. Kein Problem für den mittleren von drei fußballbegeisterten Brüdern, erzählt Michael Gentner. "Christian ist eher der Teamplayer als der Egomane," so der Interimscoach der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart.

Dauer 0:15 min Michael Gentner: "Christian ist ein Teamplayer" Michael Gentner: "Christian ist ein Teamplayer"

Weniger Bauchgefühl, mehr Denkapparat

"Ich entscheide nie aus dem Bauch," gibt Christian Gentner zu. Ratgeber sind immer wieder seine Brüder Thomas und Michael, früher war das auch der Ende 2018 verstorbene Papa Herbert. Mit dieser familiären Unterstützung brachte es Christian auf stolze 400 Bundesliga-Einsätze. Die meisten davon, nämlich 278 absolvierte der gebürtige Nürtinger für den VfB. 99 Mal spielte Gentner von 2007 bis 2010 im Trikot des VfL Wolfsburg. Die zwei deutschen Meisterschaften, 2007 mit dem VfB und Wolfsburg 2009 waren neben den fünf Einsätzen bei der Nationalmannschaft, die Höhepunkte des Mannes, der 2004 als Flügelspieler für die Regionalligamannschaft des VfB Stuttgart erstmals zum Einsatz kam.

Dauer 0:11 min Thomas Gentner: "Sind sehr stolz auf Christian" Thomas Gentner: "Sind sehr stolz auf Christian"

Gentner ein bisschen wie Podolski

Lukas Podolski spielt derzeit in der Türkei bei Antalyaspor, soll dann zu seinem Stammverein 1. FC Köln in einer noch nicht definierten Rolle zurückkehren. Ähnlich verhält sich das bei Christian Gentner. Hier ist das aber noch viel Unübersichtlicher. Mit dem ehemaligen Stuttgarter Sportvorstand Michael Reschke und mit Ex-Präsident Wolfgang Dietrich hatte Gentner bereits eine Zusammenarbeit nach seinem Karriereende vereinbart. Doch die Beiden gibt es beim VfB nicht mehr. "Ich hätte das schriftlich fixieren lassen sollen," bereut Gentner. Bleibt noch der Vorstandsvorsitzende: Thomas Hitzlsperger hat bereits betont, dass er sich in Zukunft das Stuttgarter Eigengewächs wieder beim VfB vorstellen könne. Das ist allerdings ähnlich konkret wie die Wettervorhersage für das nächste Jahr.

Christian Gentner kann's erst einmal egal sein. Er spielt noch Fußball. Und vielleicht erleben wir ihn vor seiner Stuttgart-Rückkehr ja doch noch in Australien, wo er am Bondi Beach das Leben genießt.