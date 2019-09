Bereits seit zwei Jahren nimmt Benjamin Uphoff nun schon die Position des Stammtorwarts zwischen den zwei Pfosten beim Karlsruher SC ein. Zusammen mit Heidenheims Torwart Kevin Müller ist er am Sonntag zu Gast bei SWR Sport.

Benjamin Uphoff ist ein Torwart, der über den Tellerrand hinaus schaut. Neben seiner Tätigkeit beim KSC, absolviert der Keeper ein Fernstudium zum Fahrzeugmechaniker. Bis heute fährt der Autoliebhaber gerne zurück in die Heimat und schraubt in der Werkstatt seines Vaters an Fahrzeugen herum.

Beim Sport beschreibt ihn sein Team als einen eher ruhigeren Zeitgenossen, der sehr akribisch arbeitet. Wenn es nach KSC-Torwarttrainer Markus Miller geht, könnte Uphoff gerne aber "noch ein bisschen verrückter" sein.

Dauer 1:02 min Markus Miller und Marvin Wanitzek zu Uphoff Markus Miller und Marvin Wanitzek zu Uphoff als Torwart

Durchbruch beim KSC

Schnell ging es für den KSC-Keeper vor seiner Zeit in Karlsruhe kaum nach vorne. In Nürnberg und später auch in Stuttgart gelang es Uphoff nicht, sich in der ersten Mannschaft zu etablieren.

Sein Durchbruch gelingt erst mit dem Karlsruher Team. Im Wildparkstadion zählt der 26-Jährige inzwischen als eine feste Größe. Uphoff macht beim KSC sein eigenes Ding und will zwischen den beiden Pfosten stets eine Schippe drauflegen.

Bis 2020 bleibt der Torwart den Karlsruhern erhalten. Ob er sich danach auch in der Bundesliga beweisen wird, scheint zumindest für Teamkollege Marvin Wanitzek gar nicht so unwahrscheinlich.