Jochen Drees ist der Chef der Video-Schiedsrichter beim DFB. In der SWR-Sendung "Flutlicht" hat er über die Vorteile, aber auch über die Grenzen der Technik gesprochen.

Der Videobeweis. Er sollte Klarheit schaffen, Ungerechtigkeiten verhindern, den Fußball objektiver machen. Doch er verändert auch das Spiel. Emotionen werden abrupt "getötet", weil Tore nach gefühlt minutenlangen Studiums der Bilder zurückgenommen werden. Für Jochen Drees ist der Videobeweis trotzdem ein Erfolgsmodell. "Wir sehen eine gute Entwicklung, aber natürlich kann man das Ganze auch noch verbessern. Die dicken Fehler können aber dadurch vermieden werden", sagt der gebürtige Kreuznacher.

Diskussionen sind nicht weniger geworden

Befürchtungen von Fußball-Fans bei der Einführung des Videobeweises, es gäbe nach den Spieltagen keine strittigen Themen mehr am Stammtisch zu diskutieren, haben sich nicht bewahrheitet. Im Gegenteil. "Ich glaube, die Diskussionen sind eher noch mehr geworden", sagt Drees, der aber auch zu Bedenken gibt, dass der Videobeweis nur die klaren Fehler verhindern soll. Da gebe es noch genügend Raum für Gesprächsstoff nach dem Spiel.

Dauer 03:26 min Jochen Drees: "Mehr Transparenz ins System bringen" Jochen Drees, Chef der Video-Schiedsrichter beim DFB, im Gespräch mit Flutlicht-Moderator Benjamin Wüst.

Ein großes Problem ist die fehlende Transparenz, vor allem für die Zuschauer im Stadion. Zwar wird inzwischen an den Videowänden angezeigt, dass eine Spielszene überprüft wird. Dress kann sich aber gut vorstellen, dass demnächst der Schiedsrichter seine Entscheidung dann auch über die Stadion-Lautsprecher dem Publikum verkündet.

Gründlichkeit vor Schnelligkeit

Auch die Dauer der Entscheidungsfindung wird beim Videobeweis oft kritisiert. Lange Spielunterbrechungen stören den Spielfluss und bremsen die Emotionen. Für Drees geht allerdings Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Es brauche eben seine Zeit, bis mehrere Kameraeinstellungen überprüft sind. "Es wäre dem Zuschauer kaum zu vermitteln, wenn eine Szene überprüft wird und dann doch ein entscheidender Sachverhalt übersehen wird", gibt der langjährige Bundesliga-Schiedsrichter zu bedenken.

Dauer 04:40 min Jochen Drees: "Das dauert leider ein paar Sekunden" Jochen Drees über die Dauer der Entscheidungsfindung, wenn in der Bundesliga eine Szene vom Videoschiedsrichter überprüft wird.

Handspiel-Entscheidungen bleiben diffus

Der Mega-Aufreger in den Stadien ist nach wie vor das Handspiel. Jedes Wochenende gibt es mehrere Entscheidungen, die kaum ein Spieler, Trainer oder Zuschauer verstehen kann. Neue Regeln sollen dafür sorgen, dass die Entscheidungen der Schiedsrichter besser nachvollziehbar sind. Aber Jochen Drees dämpft auch gleich die Erwartungen, dass beim Handspiel jetzt alles besser wird: "Es gibt jetzt den Versuch, wieder mehr auf die Natürlichkeit der Handbewegung zu schauen." Aber natürlich definiert jeder anders, was eine natürliche Handbewegung ist und auch das ist nur ein Kriterium von mehreren. Für mehr Transparenz müsste es eine klare Nachrangigkeit der verschiedenen Kriterien geben, aber davon ist man noch weit entfernt.

Videobeweis optimieren

Der Videobeweis ist inzwischen fester Bestandteil des Fußballs. Man wird das Rad der Geschichte nicht mehr zurückdrehen können, auch wenn sich das so mancher wünscht. Demnächst wird die Technik auch in der 2. Bundesliga eingeführt. In vielen Fällen sorgt sie tatsächlich für mehr Gerechtigkeit. Aber auch Jochen Drees gibt offen zu: "Es gibt noch viel Potential, den Videobeweis zu verbessern. Da liegt noch genug Arbeit vor uns."