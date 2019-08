per Mail teilen

Wegen der Finanz-Affären um das Sommermärchen 2006 hat die Schweizer Bundesanwaltschaft Anklage gegen drei ehemalige DFB-Funktionäre erhoben - darunter Theo Zwanziger aus Altendiez.

Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen die ehemaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach sowie gegen Horst R. Schmidt erhoben. Damit entwickelt geht für Theo Zwanziger aus Altendiez das Sommermärchen der Fußball-WM 2006 in die juristische Verlängerung.

In der Affäre um die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 hat die Bundesanwaltschaft der Schweiz Anklage gegen mehrere frühere Funktionäre erhoben, darunter auch Ex-DFB-Boss Theo Zwanziger aus Altendiez. Es geht um Betrugsvorwürfe.

Zwanziger, Niersbach und Schmidt wird arglistige Täuschung vorgeworfen. Konkret geht es um 6,7 Millionen Euro, die Franz Beckenbauer als privates Darlehen zunächst dem katarischen Fußball-Funktionär Mohammed Bin Hammam zukommen ließ. Nach Angaben von WM-OK-Chef Beckenbauer habe der Weltfußballverband FIFA vom den WM-Organisatoren in Deutschland eine Finanzgarantie gefordert. Und weil der DFB das Geld nicht bereitstellen wollte, sprang laut Anklage Franz Beckenbauer ein.

Geldwäsche-Verfahren eingestellt

Die ehemaligen Fußball Funktionäre Zwanziger, Niersbach und Schmidt kamen ins Spiel, als es darum ging, die persönliche Darlehensschuld von Franz Beckenbauer zu tilgen. Dafür soll das Geld zunächst vom DFB an die FIFA in Zürich geflossen sein, von dort an Beckenbauers privaten Kreditgeber.

Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat u.a. gegen Theo Zwanziger Anklage erhoben. es geht um ungeklärte Geldflüsse aus der Zeit rund um die Fußball WM 2006.

Das Verfahren wegen mutmaßlicher Geldwäsche hatte die Schweizer Bundesanwaltschaft allerdings im Juli eingestellt. Allerdings, so sagt die Schweizer Bundesanwaltschaft, hätten die deutschen WM-Funktionäre dem Präsidialausschuss ihres eigenen Organisationskomitee nicht die Wahrheit über den eigentlichen Zweck der Zahlung gegeben.

Zwanziger stellt Schweizer Zuständigkeit infrage

Im Gespräch mit SWR Sport sagte Theo Zwanziger: "Der Wahnsinn feiert fröhliche Urständ." Es sei abenteuerlich, dass die Schweizer eine "angeblich in Deutschland von deutschen Staatsbürgern vorgenommene Straftat in der Schweiz" verfolge. Damit werde der Rechtsstaat mit Füßen getreten. Obendrein liege keine Straftat vor, meint Zwanziger, der für kommende Woche eine Pressekonferenz angekündigt hat.

Dabei will er auch zum Verfahren in Frankfurt Stellung nehmen – dort hatte die Staatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt, weil das zuständige Gericht bekanntlich die Eröffnung eines Hauptverfahrens gegen Zwanziger und andere abgelehnt hatte. Über diese Beschwerde ist noch nicht entschieden.