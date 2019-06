per Mail teilen

Die Profis in der oberen beiden Fußball-Ligen müssen sich von der neuen Saison an auf mögliche Hirnverletzungen untersuchen lassen.

Dies geht aus einem Brief der Medizinischen Kommission des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) an die Clubs hervor, den die "Bild am Sonntag" veröffentlicht hat.

Hintergrund sind die häufiger diskutierten Kopfverletzungen im Sport. Künftig muss demnach für jeden Erst- und Zweitliga-Profi ein so genanntes Baseline-Screening im Rahmen der jährlichen Tauglichkeitsuntersuchung durchgeführt werden.

Empfohlen wird der Test auch für die Nachwuchsleistungszentren. Unterschrieben ist der Brief von Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer, der die Kommission leitet, und von DFL-Direktor Andreas Nagel.

Gefahr durch Kopfverletzungen

"Akute Kopfverletzungen sind eine Gefahr für die Sportler, dafür werden Clubs und Ärzte regelmäßig sensibilisiert." DFL-Direktor Andreas Nagel in "Bild am Sonntag"

"Mit der verbindlichen Einführung des Baseline-Screening professionalisieren wir den Umgang mit Kopfverletzungen im Fußball weiter und schaffen einen einheitlichen Standard für Bundesliga und 2. Liga."

Der DFB empfielt Kopfballtraining erst ab dem 13. Lebensjahr.