Jürgen Klinsmann kommt für ein Benefizspiel zugunsten der Aktion "K19 Herzenssache-Kinderhaus" nach Geislingen. Mit ihm kicken noch viele weitere Prominente an der Steige.

Es ist "nur" ein Benefizspiel, aber die Kader der beiden Teams, die am 8. September zugunsten der Aktion "K19 Herzenssache-Kinderhaus" in Geislingen an der Steige gegeneinander antreten, können sich sehen lassen. Die Namen lesen sich wie das Who-is-who des schwäbischen und des deutschen Fußballs der vergangenen 30 Jahre: Eine Schwaben-Auswahl mit Karl Allgöwer, Hansi Müller, Fritz Walter, Kevin Kuranyi, Fredi Bobic, Christian Gentner und Mario Gomez tritt im Stadion Eybacher Tal gegen ein Welt-Team mit Rainer Schütterle, Jens Nowotny, Krassimir Balakov, Zvonimir Zoldo, Miroslav Klose, Thomas Hiltzlsperger, Giovane Elber und vielen weiteren prominenten Kickern an.

Die Schwaben-Auswahl wird von VfB-Idol und Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann angeführt. Der Erlös des Spiels fließt komplett an die Agapedia-Stiftung, die mit der Unterstützung der SWR-Aktion "Herzenssache" den Umbau und den Betrieb des Kinderzentrums finanziert.