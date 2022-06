Ukraine nach verpasster WM-Teilnahme: "Es gibt Wichtigeres als Fußball"

Wales und die Ukraine haben am Sonntag um das letzte europäische Ticket für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gespielt. Wegen des Krieges hatte das Spiel für viele Ukrainer eine besondere Bedeutung. SWR Sport hat eine Gruppe junger Ukrainer während der Partie begleitet.

Vadym Elkind und seine Mannschaftskollegen sind begeisternde Fußballfans. Auf der Waldau kicken sie gemeinsam beim FC Stuttgarter Junta, einem Team, das hauptsächlich aus Ukrainern besteht, in der Amateurliga Württemberg. Wenn Vadym und seine Kumpels nicht selbst auf dem Platz stehen, reisen sie gerne zu Länderspielen. In Lissabon und Vilnius waren die jungen Männer schon zusammen. Heute schauen sie sich das wichtige Spiel der ukrainischen Nationalmannschaft aber im Irish Pub in Stuttgart-Vaihingen an, denn längst haben sich die Prioritäten verschoben.

"Klar, wäre es schön, wenn wir uns für die WM qualifizieren, aber es gibt derzeit einfach Wichtigeres", sagt Vadym in Hinblick auf die russische Invasion in der Ukraine kurz vor dem Anpfiff. Im Spiel zwischen der Ukraine und Wales geht es um das letzte europäische Ticket für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar.

Die Ukraine wartet seit 2006 auf WM-Teilnahme

Es wäre die erste WM-Teilnahme für die Ukraine seit 2006. Damals scheiterte man im Viertelfinale an Italien. Nach den verpassten Turnieren in Südafrika, Brasilien und Russland wollte die Urkaine in dieser schwierigen Zeit nun endlich wieder mit dabei sein. "Fußball ist eine gute Möglichkeit, um sich für 90 Minuten mal ein bisschen abzulenken", sagt Dmitri Kutovyi, der vor fünf Jahren nach Deutschland kam und seitdem auch beim FC Stuttgarter Junta spielt. Seine Familie ist in der Ukraine geblieben- auch jetzt während des Krieges. In Dimitris Heimatstadt Uman, rund 200 Kilometer südlich von Kiew, gehe es aktuell aber glücklicherweise relativ ruhig zu. Trotzdem lebe der 30-Jährige in ständiger Angst um seine Angehörigen.

Die Ukraine verliert nach Eigentor von Jarmolenko gegen Wales

Der Traum von etwas Ablenkung durch eine erfolgreiche WM-Qualifikation zerplatzt allerdings Stück für Stück. Die ukrainische Nationalmannschaft ist gegen Wales gut aufgelegt, spielt strukturiert und mutig nach vorne. Die fast 7.000 Zuschauer im Cardiff City Stadium merken der Mannschaft von Trainer Oleksandr Petrakov kaum an, dass sie sich seit Beginn des Krieges überwiegend mit Freundschaftsspielen und Benefiz-Spielen fit gehalten und beim 3:1-Sieg am Mittwoch in Schottland das erste Pflichtspiel absolviert hat. Doch Viktor Tsygankov (9.) und Roman Yaremchuk (12.) können ihre Chancen nicht zur frühen Führung nutzen.

Und nach der guten Anfangsphase wird Andrey Jarmolenko zum tragischen Helden. Der erfahrene Mittelfeldspieler von West Ham United fälscht einen Freistoß von Gareth Bale ins eigene Tor ab (34.). Anschließend beißen sich die Urkainer am waliser Keeper Wayne Hennessey die Zähne aus. Der 35-Jährige, bei Crystal Palace ausgemustert und bei Premier-League-Absteiger FC Burnley nur Ersatzmann, wächst in der zweiten Halbzeit über sich hinaus und lässt Jarmolenko und Co. verzweifeln. Trotz guter Chancen in der Schlussviertelstunde bringen die Ukrainer den Ball nicht im Tor unter und verpassen durch das 0:1 gegen Wales die WM im Katar.

Hilfslieferungen an die ukrainische Grenze

Bei Vadym, Dimiri und den anderen Mannschaftskameraden vom FC Stuttgarter Junta sitzt die Enttschäuschung nach Spielende tief. "Die Chancen waren da, aber wir haben sie einfach nicht genutzt", ärgert sich Vadym, der als kleiner Junge mit seiner Familie von der Ukraine nach Deutschland kam und ergänzt: "Die Welt geht aber nicht unter, es gibt immer noch wichtigere Sachen als Fußball".

Deshalb wollen er und seine Teamkollegen sich auch weiter abseits des Rasens engagieren. "Viele sind als freiwillige Helfer sehr viel und sehr lange unterwegs. Wir haben schon sehr viel organisiert", erzählt Dimitri Schulz und spricht eltiche Hilfslieferungen an die Grenze an.

"Wir haben direkte Informationen, woran es fehlt und können auch so Sachen beschaffen, die die Jungs an der Front direkt brauchen", ergänzt der in Feuerbach niedergelassene Zahnarzt. Etwa mit Kleiderlieferungen und Verbandszeug wollen sie die Menschen in der Ukraine von Stuttgart aus unterstützen. Durch ihr Engagement fehlt es den Kickern zwar manchmal an Zeit fürs Fußballspielen, aber das ist nicht wichtig. Schließlich gibt es noch Wichtigeres.