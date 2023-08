Vor 60 Jahren: Der ungewöhnliche Start des Karlsruher SC in die erste Bundesliga-Saison

Vor genau 60 Jahren startete die Fußball-Bundesliga in ihre erste Saison. Als Gründungsmitglied dabei: der Karlsruher SC. Für den stand damals Rolf Kahn auf dem Platz. Im Interview mit SWR Sport erinnert sich der heute 79-Jährige an eine komplizierte Vorbereitung und eine besondere Begegnung.

Die Begeisterung in ganz Deutschland war riesengroß. 300.000 Zuschauer strömten an diesem allerersten Bundesliga-Spieltag am 24. August 1963 in die Stadien. Auch das Karlsruher Wildparkstadion war natürlich restlos ausverkauft. Zum ersten Spiel kam der spätere Vizemeister Meidericher SV nach Karlsruhe. Auf der Aschenbahn und auf den Bäumen saßen die Zuschauer, erinnert sich Rolf Kahn, einer der Spieler in der KSC-Elf. Den Gegnern aus Duisburg lief man zunächst nur hinterher und so lag Karlsruhe nach 45 Minuten schon 0:3 hinten. Der Grund liegt für Kahn auf der Hand.

Fünf Wochen Weltreise vor dem ersten Bundesliga-Spiel

"Der Verein schickte uns vorher noch auf eine fünfwöchige Weltreise. Für uns Spieler war das eigentlich schön, aber natürlich keine gute Vorbereitung", erinnert sich Kahn lächelnd, "denn wir haben nicht nur wie Sportler gelebt. Vom Reisestress mal abgesehen." Man sah Kairo, war in San Francisco, Neuseeland und war auf Fidji. Dann ging es eben gegen den MSV, dem heutigen MSV Duisburg mit dem jungen Trainer Rudi Gutendorf, ein Taktik-Fuchs und Top-Motivator.

Weltmeister Rahn stürmt für Meiderich

Nie vergessen wird Rolf Kahn die Begegnung mit dem prominentesten Spieler beim MSV. Denn dort spielte der mittlerweile 34-jährige Helmut Rahn, der Weltmeister von 1954. "Der Boss", einer der großen Stars an diesem ersten Bundesliga-Spieltag. "Mit 10 Jahren habe ich am Radio mitverfolgt, wie er uns zur Weltmeisterschaft schoss", schwärmt Rolf Kahn. "Dann stand ich mit ihm auf dem Platz. Das war für mich das Größte." Das große Idol vor oder nach dem Spiel anzusprechen traute sich Rolf Kahn nicht und ging Rahn schüchtern aus dem Weg.

Kahn: KSC hat das Bundesliga-Niveau "total unterschätzt"

Standesgemäß traf "der Boss" dann auch beim 4:1 Sieg des MSV: "Wir hatten keine Chance und haben das Niveau in der Bundesliga total unterschätzt," muss Kahn heute gestehen. Es folgten vier weitere Niederlagen hintereinander für den KSC, der am Ende als Tabellenzwölfter aber noch den Klassenerhalt schaffte

Am 30. Spieltag erzielte Rolf Kahn beim 1:2 gegen Frankfurt sein erstes und einziges Bundesliga-Tor. Denn wegen einer schweren Verletzung war für ihn das Abenteuer Bundesliga nur von kurzer Dauer. Insgesamt brachte er es auf elf Einsätze in der ersten Liga.

"Ich bin stolz, ein Pionier der ersten Stunde zu sein"

"Meine ehemaligen Mitspieler aus der Schülernationalmannschaft wie Sepp Meier oder Wolfgang Overath legten eine ganz andere Laufbahn hin als ich," meint er dann doch ein wenig wehmütig. Die große Kariere schaffte dann sein Sohn Oliver - als Welttorhüter, Champions-League-Sieger und vielfacher Deutscher Meister mit dem FC Bayern München.

Doch bei der Geburt der Bundesliga 1963 auf dem Platz dabei gewesen zu sein, ist für Vater Rolf Kahn doch auch fast genauso viel wert wie ein schöner Titelgewinn.