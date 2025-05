Mannheim, Stuttgart & Dortmund - die Ausgangslage im Abstiegskampf

Bezahlter Profifußball oder die viertklassige Regionalliga? Um diese existenzielle Frage geht es am Wochenende für Waldhof Mannheim, den VfB Stuttgart II und Dortmund II.

Im Kampf um den Klassenerhalt ist es in der 3. Liga spannend bis zum Schluss. Erst am 38. und damit letzten Spieltag der Saison entscheidet sich, wer als viertes Team neben der Spielvereinigung Unterhaching, Hannover 96 II und dem SV Sandhausen den Gang in die Regionalliga antreten muss. Treffen könnte es neben dem SV Waldhof Mannheim die zweiten Mannschaften vom VfB Stuttgart und Borussia Dortmund.

SV Waldhof Mannheim - Abstiegswahrscheinlichkeit 5%

Von den noch abstiegsbedrohten Teams hat der SV Waldhof Mannheim die besten Chancen auf den Klassenerhalt. Die Kurpfälzer liegen mit 46 Punkten und einem verhältnismäßig guten Torverhältnis von 43:44 auf Rang 15 der Tabelle. Beim abschließenden Spiel in Bielefeld (Samstag 13:30 Uhr) reicht den Mannheimern schon ein Unentschieden, um den Klassenverbleib zu sichern.

Des Weiteren präsentierte sich der Waldhof zuletzt sehr formstark, hat unter Trainer Dominik Glawogger seit vier Spielen nicht verloren. Zuletzt gelangen den Mannheimern sogar zwei überraschende Siege gegen die Aufstiegsaspiranten Dynamo Dresden und Energie Cottbus. Der Gegner am letzten Spieltag, Arminia Bielefeld, ist bereits aufgestiegen. Ob die Ostwestfalen gegen Mannheim nochmal mit ihrer besten Formation auflaufen ist ungewiss - zumal die Arminia eine Woche später im DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart gefragt ist.

VfB Stuttgart II - Abstiegswahrscheinlichkeit 25%

À propos VfB Stuttgart: Die Zweitvertretung der Schwaben ist das jüngste Team der 3. Liga und muss als Aufsteiger bis zum Schluss zittern. Der VfB hat zwar genauso viele Punkte wie der SV Waldhof (46), jedoch ein deutlich schlechteres Torverhältnis (48:58). Problematischer ist allerdings, dass das Stuttgarter Torverhältnis auch schlechter ist, als das von Borussia Dortmund II (52:58). Um die Rückkehr in die Regionalliga zu verhindern, reicht den Schwaben aber auch schon ein Punkt im abschließenden Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen.

Ähnlich wie bei den Mannheimern, zeigte auch beim VfB Stuttgart II die Formkurve zuletzt deutlich nach oben. Das Team von Trainer Markus Fiedler ist sogar schon seit fünf Spielen ohne Niederlage, gewann wie der SV Waldhof die vergangenen zwei Partien. Zuletzt waren die Stuttgarter auswärts bei der direkten Konkurrenz erfolgreich. Der 1:0-Sieg bei Borussia Dortmund II war ein wichtiger Schritt zum möglichen Klassenerhalt.

Borussia Dortmund II - Abstiegswahrscheinlichkeit 70%

Nach der Niederlage in der vergangenen Woche ist die Lage für Borussia Dortmund II äußerst prekär. Die Westfalen haben 43 Punkte und müssen nicht nur (möglichst hoch) beim 1. FC Saarbücken gewinnen, sondern auch auf Niederlagen von Mannheim und Stuttgart hoffen.

Im Gegensatz zur Konkurrenz verliefen die vergangenen Spieltage für die Dortmunder äußerst schlecht, die Borussen verloren vier Spiele in Serie. Dass die Schwarz-Gelben jetzt am Wochenende als einzige auf einen Gegner treffen, für den es noch um richtig viel geht, sicherlich kein Vorteil. Der 1. FC Saarbrücken ist noch im Rennen um den Aufstiegsrelegationsplatz und muss aller Voraussicht nach gewinnen, um die eigene Chance auf Aufstiegsspiele zu wahren.

Trier, Balingen, Mainz II und Gießen hoffen auf Dortmund als Absteiger

Wer letztendlich als viertes Team absteigt, beeinflusst auch die Regionalliga Südwest. Sollte es Mannheim oder Stuttgart II treffen, würden insgesamt fünf Mannschaften in die Oberliga absteigen. Sollten beide baden-württembergische Vereine in der 3. Liga bleiben, gäbe es nur vier Absteiger in der Regionalliga Südwest. Auf letzteres hoffen Eintracht Trier, der Bahlinger SC, Mainz 05 II und der FC Gießen. Je nach Ausgang der 3. Liga müssen ein oder zwei von diesen Teams den Gang in die Oberliga antreten.

Der Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Liga ist spannend bis zum Schluss - nicht nur für die drei beteiligten Vereine.